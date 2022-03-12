Из Украины с приветом: во все уголки России поехали цинковые гробы

В российских регионах хоронят оккупантов

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Россию из Украины начали массово привозить тела оккупантов. По всей территории РФ местные СМИ рассказывают о погибших.

Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский.

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"Поехали цинковые гробы во все уголки России. В некоторые регионы – десятками", – пишет он.

В частности, сообщения о цинковых гробах поступают из Татарстана, Краснодарского края, Башкирии, Пензенской, Оренбургской, Волгоградской, Иркутской областей.

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Потери оккупантов с начала войны

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили: