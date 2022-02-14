Щоб заглушити вибух – читав молитву: жахлива історія підлітка з Донбасу (відео)

Вони були першими, хто зустрів війну на українському сході. Тодішні діти зі Слов'янська – тепер уже підлітки.

Про це йдеться у випуску "Сьогодні".

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Данило йде коридорами ліцею. Як і місто Слов'янськ, ця освітня установа – першою взяла на себе удар війни.

Хлопчик – один із найкращих учнів. Один із тих, чиї спогади про конфлікт на Донбасі вже потрапили до новітньої історії. Про події 2014-го згадує так: дорослі посеред ночі його сонного загорнули у товсту ковдру і під реактивні залпи понесли до бомбосховища. Зі старшими сестрами та батьками добу переховувалася у підвалі.

"Я пам'ятаю, як вони співали дитячі пісні, і майже вся ніч пройшла приблизно ось-так", – каже призер конкурсу есе "Один день" Фонду Ріната Ахметова Данило Тараненко.

"Ось у війну був такий момент, що дуже цвіли квіти. Вони не поливались, не пололися, але дуже цвіли. Наче вони говорили: "Все буде добре! Все налагодиться", – каже мама Данила Ірина Тараненко.

Про війну очима дитини Данило написав есе. З двох тисяч шкільних робіт твір ліцеїста – один із найкращих. Конкурс "Один день" у рамках унікального проєкту Музей "Голосу мирних" організував Фонд Ріната Ахметова.

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"Мене вражає, наскільки дитина психологічно переживала ці події, наскільки вона долучалася до духовного моменту. Наприклад, уривок для читання молитви! Щоб заглушити вибух, дитина читає молитву", – розповіла викладачка Слов'янського педагогічного ліцею Марина Калмикова.

Таких сповідей – про бойові дії, втрати та надії – в онлайн-музеї вже 13 тисяч! Але мета зібрати 100 тисяч свідчень.

З початку конфлікту Фонд Ріната Ахметова запобіг гуманітарній катастрофі на сході країни. Допоміг вижити трьом з половиною мільйонам людей! З цього моменту фонд працює і над збереженням пам'яті конфлікту на Донбасі.

"Ці емоції, які ти отримуєш, коли живеш під мирним небом, після її закінчення, їх не можна ні з чим порівняти, і я вважаю, що людям необхідно знати про те, як треба цінувати мир", – каже Данило Тараненко.

"Я взагалі хочу сказати, що Фонд Ріната Ахметова він такий багатовекторний. У нього така багатовекторна діяльність, і я часто чую про допомогу дітям і так далі. Але ще вектор підтримки творчої, обдарованої молоді, це – чудово", – зазначила директор Слов'янського педагогічного ліцею Оксана Бабенко.

У майбутньому Данило хоче вивчати надможливості людської психіки та вплив на неї військових конфліктів.

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"Я хочу стати лікарем. Дуже хорошим лікарем, який досліджуватиме різні галузі людської свідомості, мозку, тому що це абсолютно незвідане", – додав хлопчик.