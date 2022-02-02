Рік прожили під обстрілами: як діти борються з психологічними травмами війни на Донбасі (відео)

Травми війни в багатьох дітей проявляються через недуги

Гірше бачать, важче дихають. Проблеми зі здоров’ям має кожна п’ята дитина у зоні конфлікту на Донбасі. Фахівці, які працюють із психологічною травмою війни, акцентують: так організм реагує на пережитий стрес. Навіть, якщо людина вже давно не чула пострілів.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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Війна змінила життя родини Бодаків. Двоє дітей із цієї сім'ї змалечку страждають на напади задухи. Тому спорт у родині переселенців дорівнює лікуванню.

"Чому ми займаємося саме спортивними, бальними танцями, тому що це дуже добре для розвитку постави дітей, тобто для розвитку структури стовбура. Саме навіть дихання, коли діти займаються, тренер учить правильно дихати!", – розповіла переселенка з Березового Ірина Бодак.

Рік жили під обстрілами

Стан молодших синів Ірини – Степана та Ярослава – значно погіршився на початку війни. Бо мешкала тоді родина на лінії розмежування в селі Березовому. Під обстрілами провели майже рік.

"Я пам'ятаю, коли почалася війна, моєму дядькові потрапив снаряд у дах. І я це пам'ятаю ще, і не можу досі забути", – розповів Ярослав.

Ірина розповідає, що з чоловіком прийняли рішення переїхати, коли згоріла сусідська хата.

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"Ми зрозуміли, що хорошого там нічого не буде. Кинули рідні місця, втратили всі. Приїхали до Маріуполя і почали з нуля. Тобто, на п'ятому десятку, з чотирма дітьми ми почали все з нуля", – розповіла Ірина.

Як війна відображається на здоров'ї

Психологічна травма війни, особливо в дітей, проявляється через недуги. Будь-яку "хроніку", травма підсилює у рази. З братами – саме такий випадок.

"Всі лікарі схилялися до того, що це все-таки на психологічному рівні дітей. На ґрунті страху. Тому що до того, вони, звичайно, хворіли як усі багато дітей, але таких частих задишок у нас не було", – розповіла мати дітей, які змушені були залишити свої домівки через війну.

Родина отримує допомогу

У скрутний час сім'ю переселенців підтримав Фонд Ріната Ахметова, який попередив гуманітарну катастрофу на Донбасі, врятувавши 3,5 мільони постраждалих через конфлікт. Протягом 16-ти років cвоєї роботи благодійна організація допомогла вижити восьми мільйонам людей.

"Нам дуже добре підтримує та допомагає Фонд Ріната Ахметова, і сам Рінат Леонідович, починаючи з 15-го року, він ніколи не забував про нашу родину: тобто це ліки, продукти, поїздки", – розповіла Ірина Бодак.

Така підтримка щоразу надихає хлопців на нові перемоги. Про що свідчить ця полиця з кубками та нагородами.

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