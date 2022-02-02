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Год прожили под обстрелами: как дети борются с психологическими травмами войны на Донбассе (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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2 февраля, 20:00
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Травмы войны у многих детей проявляются через болезни

Хуже видят, тяжелее дышат. Проблемы со здоровьем имеет каждый пятый ребенок в зоне конфликта на Донбассе. Специалисты, работающие с психологической травмой войны, акцентируют: так организм реагирует на пережитый стресс. Даже если человек уже давно не слышал выстрелов.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Война изменила жизнь семьи Бодаков. Двое детей из этой семьи с детства страдают приступами удушья. Поэтому спорт в семье переселенцев равен лечению.

"Почему мы занимаемся именно спортивными, бальными танцами, потому что это очень хорошо для развития осанки детей, то есть для развития структуры ствола. Самое даже дыхание, когда дети занимаются, тренер учит правильно дышать!", – рассказала переселенка из Березового Ирина Бодак.

Год жили под обстрелами

Состояние младших сыновей Ирины – Степана и Ярослава – значительно ухудшилось в начале войны. Потому что тогда семья жила на линии разграничения в селе Березовом. Под обстрелами они провели почти год.

"Я помню, когда началась война, моему дяде попал снаряд в крышу. И я это помню еще, и не могу до сих пор забыть", – рассказал Ярослав.

Ирина говорит, что с мужем приняли решение переехать, когда сгорел соседский дом.

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"Мы поняли, что хорошего там ничего не будет. Бросили родные места, потеряли все. Приехали в Мариуполь и начали с нуля. То есть, на пятом десятке, с четырьмя детьми мы начали все с нуля", – рассказала Ирина.

Как война отражается на здоровье

Психологическая травма войны, особенно у детей, проявляется из-за недуга. Любую "хронику" травма усиливает в разы. С братьями – именно такой случай.

"Все врачи склонялись к тому, что это все-таки на психологическом уровне у детей. На почве страха. Потому что до этого, они, конечно, болели, как все многие дети, но таких частых одышек у нас не было", – рассказала мать детей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.

Семья получает помощь

В трудное время семью переселенцев поддержал Фонд Рината Ахметова, предупредивший гуманитарную катастрофу на Донбассе, и который спас 3,5 миллиона пострадавших из-за конфликта. В течение 16 лет своей работы благотворительная организация помогла выжить восьми миллионам людей.

"Нам очень хорошо поддерживает и помогает Фонд Рината Ахметова, и сам Ринат Леонидович, начиная с 15-го года, он никогда не забывал о нашей семье: то есть это лекарство, продукты, поездки", – рассказала Ирина Бодак.

Такая поддержка каждый раз вдохновляет ребят на новые победы. О чем свидетельствует полка с кубками и наградами.

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