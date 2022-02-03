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Війна відібрала слух: як рятують життя дітей з окупованого Донбасу (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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3 лютого, 21:47
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Бойові дії можуть назавжди відобразитися на здоров'ї та психічному стані дитини

Уникав людей та не чув голосу рідної мами. Труднощі спіткали маленького Олексія з Луганщини. Коли почалася війна, він був ще в лоні матері. Бойові дії вплинули на здоров'я дитини. Але врятувати дитинство Олексія все ж таки вдалося.

Про це повідомляється у випуску"Сьогодні".

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Наталія Сухіна самотужки навчає сина говорити. Завдяки вправам, які опанувала, дитина потроху пізнає світ.

"Дидактичні ігри рекомендовані інклюзивним центром. Відкриваю інтернет, читаю яку методику хвалять. І дуже хочу книги для діток, що слабо чують", – розповіла переселенка.

У свої шість маленький Олексійко нічого не чує.

Що могло вплинути на здоров'я дитини

Наталія завагітніла чотирнадцятого року. Тоді жила в Луганську й з Острахом пригадує, як тікала від обстрілів. Нормального обстеження в лікарнях не було.

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"Місто було знеструмлене. Нас обстежували лише де генератори стояли. УЗД портативне. Спеціалістів як таких особливо не було", – згадує Наталія.

Маловіддя – визначили лікарі вже в Старобільську. Після термінової операції у дитини не розкрилася легеня.

"Екстрено кесарили, його рятували. Він сам не дихав. Майже місяць він був під вентиляцією легень", – розповіла жінка.

Наслідки дитина відчуває і досі. Наталія припускає, що приглухуватість спричинена прийманням антибіотиків.

Дитині допомогли почути маму

У хлопчика слабкий організм, тому жінка намагається більше перебувати з сином на свіжому повітрі. Віднедавна прогулянки більш безпечні, адже Олексій чує маму.

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Перші звуки у житті Олексійко почув завдяки допомозі Фонду Ріната Ахметова. Пристрої йому встановили півтора року тому. І хлопчик відчуває прогрес.

"Він коли вперше одягнув апарати, ми пішли на гойдалку. І я до нього звертаюся, у нього очі забігали і я бачу, що він чує. Раніше я кричала Альоша, Альоша. А це він одразу реагує", – розповідає мама.

Слухові апарати надчутливі, Отже Олексій має всі шанси почути вчителя та дістати шкільну освіту.

Не вперше діти отримують допомогу

Фонд Ріната Ахметова допомагає таким діткам вже не перший рік. Слухові апарати отримали понад 200 хлопців і дівчат. За 16 років роботи Фонду підтримку за різними напрямками одержали 5 мільйонів маленьких українців.

"Дуже вдячна саме Рінату Ахметову. Працівникам Фонду. Такої допомоги я не могла чекати від когось. Врятували дитині життя", – говорить Наталія.

Завдяки слуховим апаратам Олексій поступово соціалізується. Він уже не боїться сторонніх людей та спокійно може спілкуватися.

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