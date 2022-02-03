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Война отобрала слух: как спасают жизни детей из оккупированного Донбасса (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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3 февраля, 21:47
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Боевые действия могут навсегда отразиться на здоровье и психическом состоянии ребенка

Избегал людей и не слышал голос родной мамы. Трудности постигли маленького Алексея из Луганской области. Когда началась война, он был еще в лоне матери. Боевые действия повлияли на здоровье ребенка. Но спасти детство Алексея все же удалось.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Наталья Сухина самостоятельно учит сына говорить. Благодаря овладевшим упражнениям ребенок понемногу познает мир.

"Дидактические игры, рекомендованы инклюзивным центром. Открываю интернет, читаю какую методику хвалят. И очень хочу книги для слабослышащих детей", – рассказала переселенка.

В свои шесть маленький Алексей ничего не слышит.

Что могло повлиять на здоровье ребенка

Наталья забеременела в четырнадцатом году. Тогда жила в Луганске, и со страхом вспоминает, как убегала от обстрелов. Нормального обследования в больницах не было.

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"Город был обесточен. Нас обследовали только где генераторы стояли. УЗИ портативный. Специалистов как таковых особо не было", – вспоминает Наталья.

Маловодие – определили врачи уже в Старобельске. После срочной операции у ребенка не раскрылись легкие.

"Экстренно кесарили, его спасали. Он сам не дышал. Почти месяц он был под вентиляцией легких", – рассказала женщина.

Последствия ребенок ощущает до сих пор. Наталья предполагает, что тугоухость вызвана приемом антибиотиков.

Ребенку помогли услышать маму

У мальчика слабый организм, поэтому женщина пытается больше находиться с сыном на открытом воздухе. Недавно прогулки более безопасны, ведь Алексей слышит маму.

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Первые звуки в жизни Алексей услышал благодаря помощи Фонда Рината Ахметова. Устройства ему установили полтора года тому назад. И мальчик ощущает прогресс.

"Он когда впервые надел аппараты, мы пошли на качели. И я к нему обращаюсь, у него глаза забегали и я вижу, что он слышит. Раньше я кричала Алеша, Алеша. А это он сразу реагирует", – рассказывает мама.

Слуховые аппараты сверхчувствительны, так что Алексей имеет все шансы услышать учителя и получить школьное образование.

Не первый раз дети получают помощь

Фонд Рината Ахметова помогает таким деткам уже не первый год. Слуховые аппараты получили более 200 мальчиков и девочек. За 16 лет работы Фонда поддержку по разным направлениям получили 5 миллионов маленьких украинцев.

"Очень благодарна именно Ринату Ахметову. Работникам Фонда. Такую помощь я не могла ждать от кого-то. Спасли ребенку жизнь", – говорит Наталья.

Благодаря слуховым аппаратам Алексей постепенно социализируется. Он уже не боится посторонних и спокойно может общаться.

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