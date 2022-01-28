COVID-19 б'є з новою силою. Ляшко відповів, чи введуть локдаун в Україні

Чи чекати на українцям повного локдауну / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні не вводитимуть загальнонаціональний локдаун, навіть якщо більшість областей потраплять до червоної зони карантину.
Про це повідомив голова МОЗ в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Локдаун вводити не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який доказав свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили дві хвилі. Він тоді показав, що у першу хвилю 10 областей не заходило взагалі у червоний рівень епідеміологічної небезпеки, восени шість областей не зайшли" , – сказав він.
Ляшко пояснив, що у всіх регіонах дуже відрізняється ситуація з коронавірусом, тому запроваджувати одні правила для всіх буде невиправдано та неефективно.
"Ми плануємо пройти в адаптивному карантині для того, щоб визначити цю золоту середину – не розпочався колапс у системі охорони здоров'я, і був якнайменший вплив на економіку нашої країни", – додав міністр.
Яка ситуація із карантином зараз?
В Україні до червон ої карантинн ої зон и увійшли два регіони. Помаранчевими стали 14 областей. Інші входять у жовту зону карантину.
Червона зона:
- Рівненська
- Івано-Франківська
Помаранчева зона:
- Вінницька,
- Волинська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Львівська,
- Одеська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Чернівецька.