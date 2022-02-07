COVID-19 стане сезонною хворобою? Лікар спрогнозував

Коронавірусна хвороба перейде в ряд звичайних сезонних хвороб / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 7 лютого, в Україні зафіксували суттєве зниження кількості нових випадків – 23 378. Це говорить про зменшення кількості тестувань під час вихідних.

Про це розповів лікар-анестезіолог, доктор медичних наук і провідний експерт МОЗу у боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров, передає Сьогодні.

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Минулого тижня в країні виявили понад 43 тис. нових COVID-випадків за добу. Це стало найбільшим показником за весь час пандемії в країні.

Навантаження на медичну систему

За словами Дуброва, якщо говорити про навантаження на медичну систему сьогодні, то ситуація цілком спокійна. Тому що перебіг захворювання, викликаний штамом "Омікрон", є легшим, ніж захворювання, що викликалося "Дельтою".

Наразі госпіталізацій набагато менше, ніж було під час третьої хвилі захворювання на коронавірус.

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Летальність від COVID-19

Україна на 4-му місці в Європі за смертністю. Це досить високий показник.

"Показники залишаються високими стосовно смертності, але якщо ми проаналізуємо ситуацію з летальністю від коронавірусної хвороби в країнах ЄС, Ізраїлі, то летальність є набагато меншою", – сказав Дубров.

Лікар пов'язує статистику смертності з кількістю щеплень.

"Я особисто це можу пов‘язати з виключно більш успішною вакцинальною кампанією в країнах з високим економічним розвитком. 70+ вакцинованого населення однозначно захищає від тяжкого перебігу та смерті. Ми це бачимо за статистикою в країнах, де вакцинація є більш успішною, ніж в нашій країні", – сказав Дубров.

Темпи вакцинації в Україні

Наразі темпи вакцинації дуже повільні.

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"Під час піку захворюваності третьої хвилі ми бачили максимум понад 300 тис. щеплень за день. Вчора було зроблено лише 18 тис. вакцинацій, але тут і вакцинація, і кількість перехворілих, і перебіг захворювання мутованим вірусом стає більш м‘яким", – сказав лікар.

Він сказав, що "Омікрон" переносять легше і хворі менше потребують госпіталізації.

Сезонна хвороба

"Експерти охорони здоров'я говорили, що ми рухаємося до того, що коронавірусна хвороба перейде в ряд звичайних сезонних хвороб. Скоріше за все, що так воно і буде з наступного епідсезону, мені так здається", – сказав лікар-анестезіолог.

Статистика коронавірусу

За добу 6 лютого в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих: дітей – 2242, а медпрацівників – 394.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2699 осіб;

летальних наслідків – 115;

одужали – 5024 особи.

За весь час пандемії в Україні

захворіли – 4307437 осіб;

одужали – 3681092 особи;

летальних наслідків – 101 392.

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