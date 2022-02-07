COVID-19 стане сезонною хворобою? Лікар спрогнозував

Коронавірусна хвороба перейде в ряд звичайних сезонних хвороб / Фото: Колаж: Сьогодні
Станом на 7 лютого, в Україні зафіксували суттєве зниження кількості нових випадків – 23 378. Це говорить про зменшення кількості тестувань під час вихідних.
Про це розповів лікар-анестезіолог, доктор медичних наук і провідний експерт МОЗу у боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров, передає Сьогодні.
Минулого тижня в країні виявили понад 43 тис. нових COVID-випадків за добу. Це стало найбільшим показником за весь час пандемії в країні.
Навантаження на медичну систему
За словами Дуброва, якщо говорити про навантаження на медичну систему сьогодні, то ситуація цілком спокійна. Тому що перебіг захворювання, викликаний штамом "Омікрон", є легшим, ніж захворювання, що викликалося "Дельтою".
Наразі госпіталізацій набагато менше, ніж було під час третьої хвилі захворювання на коронавірус.
Летальність від COVID-19
Україна на 4-му місці в Європі за смертністю. Це досить високий показник.
"Показники залишаються високими стосовно смертності, але якщо ми проаналізуємо ситуацію з летальністю від коронавірусної хвороби в країнах ЄС, Ізраїлі, то летальність є набагато меншою", – сказав Дубров.
Лікар пов'язує статистику смертності з кількістю щеплень.
"Я особисто це можу пов‘язати з виключно більш успішною вакцинальною кампанією в країнах з високим економічним розвитком. 70+ вакцинованого населення однозначно захищає від тяжкого перебігу та смерті. Ми це бачимо за статистикою в країнах, де вакцинація є більш успішною, ніж в нашій країні", – сказав Дубров.
Темпи вакцинації в Україні
Наразі темпи вакцинації дуже повільні.
"Під час піку захворюваності третьої хвилі ми бачили максимум понад 300 тис. щеплень за день. Вчора було зроблено лише 18 тис. вакцинацій, але тут і вакцинація, і кількість перехворілих, і перебіг захворювання мутованим вірусом стає більш м‘яким", – сказав лікар.
Він сказав, що "Омікрон" переносять легше і хворі менше потребують госпіталізації.
Сезонна хвороба
"Експерти охорони здоров'я говорили, що ми рухаємося до того, що коронавірусна хвороба перейде в ряд звичайних сезонних хвороб. Скоріше за все, що так воно і буде з наступного епідсезону, мені так здається", – сказав лікар-анестезіолог.
Статистика коронавірусу
За добу 6 лютого в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих: дітей – 2242, а медпрацівників – 394.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2699 осіб;
- летальних наслідків – 115;
- одужали – 5024 особи.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 4307437 осіб;
- одужали – 3681092 особи;
- летальних наслідків – 101 392.