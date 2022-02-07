COVID-19 станет сезонной болезнью? Врач спрогнозировал

Коронавирусная болезнь перейдет в ряд обычных сезонных болезней / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 7 февраля, в Украине зафиксировали существенное снижение количества новых случаев – 23 378. Это говорит об уменьшении количества тестирований на выходных.

Об этом рассказал врач-анестезиолог, доктор медицинских наук и ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров, передает Сегодня.

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На прошлой неделе в стране обнаружили более 43 тыс. новых COVID-случаев за сутки. Это стало самым большим показателем за все время пандемии в стране.

Нагрузка на медицинскую систему

По словам Дуброва, если говорить о нагрузке на медицинскую систему сегодня, то ситуация вполне спокойная. Потому что течение заболевания, вызванное штаммом "Омикрон", легче, чем заболевание, вызванное "Дельтой".

Сейчас госпитализаций гораздо меньше, чем было во время третьей волны заболевания коронавирусом.

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Летальность от COVID-19

Украина на 4-м месте в Европе по смертности. Это достаточно высокий показатель.

"Показатели остаются высокими по отношению к смертности, но если мы проанализируем ситуацию с летальностью от коронавирусной болезни в странах ЕС, Израиле, то летальность намного меньше", – сказал Дубров.

Врач связывает статистику смертности с количеством прививок.

"Я лично это могу связать с исключительно более успешной вакцинальной кампанией в странах с высоким экономическим развитием. 70+ вакцинированного населения однозначно защищает от тяжелого течения и смерти. Мы это видим по статистике в странах, где вакцинация более успешна, чем в нашей стране", – сказал Дубров.

Темпы вакцинации в Украине

Пока темпы вакцинации очень медленные.

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"Во время пика заболеваемости третьей волны мы видели максимум – более 300 тыс. прививок в день. Вчера было сделано только 18 тыс. вакцинаций, но здесь и вакцинация, и количество переболевших, и течение заболевания мутированным вирусом становится более мягким", – сказал врач.

Он сказал, что "Омикрон" переносят легче и больные меньше нуждаются в госпитализации.

Сезонная болезнь

"Эксперты здравоохранения говорили, что мы двигаемся к тому, что коронавирусная болезнь перейдет в ряд обычных сезонных болезней. Скорее всего, так оно и будет со следующего эпидсезона, мне так кажется", – сказал врач-анестезиолог.

Статистика коронавируса

За сутки 6 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди больных: детей – 2242, а медработников – 394.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2699 человек;

летальных исходов – 115;

выздоровели – 5024 человека.

За все время пандемии в Украине

заболели – 4 307 437 человек;

выздоровели – 3 681 092 человека;

летальных исходов – 101 392.

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