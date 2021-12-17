COVID-сертифікат для дорослих та дітей. Розповідаємо, як згенерувати

Як отримати в Україні сертифікат про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці можуть згенерувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу у додатку "Дія". Це можна зробити як для дорослих, так і для дітей.
Сайт "Сьогодні" докладно розповість, як згенерувати COVID-сертифікат дорослим та дітям.
COVID-сертифікат для дорослих
Паперовий документ (свідоцтво про вакцинацію) можна отримати у сімейного лікаря. Його видають після двох доз вакцини, він потрібен для підтвердження статусу вакцинації всередині України.
Він повинен містити печатку лікарні, підписи лікаря, ваше ім'я і прізвище, а також назву вакцини.
Другий варіант – згенерувати сертифікат у додатку "Дія" або на порталі. Такий вид сертифікатів містить QR-коди, які потрібні для перетину кордону. Українські електронні сертифікати визнані в ЄС і саме вони знадобляться для поїздок за кордон.
Як згенерувати електронні COVID-сертифікати?
Алгоритм завантаження електронних сертифікатів досить простий:
- встановлюємо додаток "Дія" на телефон
- вибираємо розділ "Послуги"
- вибираємо опцію COVID-сертифікат
- проходимо верифікацію, наприклад, за допомогою фото
- натискаємо "Отримати сертифікат"
COVID-сертифікат для дітей
Батьки можуть згенерувати в додатку "Дія" на смартфоні сертифікат про вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 12 років, які отримали одну дозу вакцини або пройшли повний курс щеплення.
Щоб отримати дитячий СOVID-сертифікат, необхідно:
- Переконатися, що у вас на смартфоні встановлена остання версія застосунку "Дія";
- Авторизуватися в "Дії";
- Додати в застосунку свідоцтво про народження дитини;
- У меню "Послуги" обрати "COVID-сертифікати";
- Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом з вашими.
Варто зазначити, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою чіпа NFC на ID-карті або біометричному паспорті.