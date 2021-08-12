Данілов за дорученням Зеленського готує нове засідання РНБО. Що обговорять?

У четвер, 12 серпня, Міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова обговорила реформування лісового господарства та реалізацію екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Що вирішили?

За словами Данілова, президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України, щодо реформування лісового господарства.

"Учасники наради обговорили, зокрема, стан виконання завдань, визначених Указом Президента України від 23 березня 2021 року № 111, яким уведено в дію рішення РНБО України від 23 березня 2021 року "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації", та Указом Президента України від 7 червня 2021 року № 228 "Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Україна вперше за майже 30 років незалежності затвердила стратегію зовнішньої політики України. Завдання розробити документ особисто дав президент Володимир Зеленський.

Також, Національний банк оприлюднив нову Стратегію до 2025 року, яка буде сфокусована на активізації економічного зростання і цифровізації.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням прийняти законопроєкт про основи державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки.