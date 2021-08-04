Навіть ветерани АТО не мають права порушувати закон: Монастирський про захоплення Кабміну

З Прохничем будуть проведені слідчі дії, у тому числі призначена психіатрична експертиза

Володимира Прохнича відводять подалі від Кабміну. Фото: facebook.com/moden.ua

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський дав зрозуміти, що участь Володимира Прохнича у бойових діях на Донбасі не стане полегшуючою обставиною у розслідуванні справи про захоплення Кабінету міністрів.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, з Прохничем будуть проведені слідчі дії, у тому числі призначена психіатрична експертиза.

"У ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за спеціальністю, взяти в руки гранату та піти до будівлі уряду. Але хочу наголосити, що ніхто не має права порушувати Закон, навіть якщо він є ветераном та захисником України! Граната в його руках була бойовою. У випадку підриву могли загинути і травмуватися люди", – написав Монастирський.

Міністр подякував співробітникам поліції, СБУ та держохорони за роботу, але особливо другу Прохнича – Василю Алексюку.

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"Окрема подяка товаришу правопорушника – Василю, який зробив все для того, щоб переконати свого друга скласти зброю", – додав глава МВС.

Як повідомляли новини "Сьогодні", вранці Володимир Прохнич увірвався в Кабмін, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться підірвати гранату. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація, але до цього не дійшло – терорист здався і був затриманий.

Друг терориста і волонтер Василь Алексюк розповів, як умовив Прохнича здатися.