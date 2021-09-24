Справа Майдану: колишнього командира "Беркута" звинувачують в організації теракту

Генпрокуратура продовжує розслідування у справах Майдану / Колаж "Сьогодні"

Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України в Харківській області пред'явлено підозру в організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року на Майдані Незалежності. Його дії були кваліфіковані за статтею "організація вчинення терористичного акту".

Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора.

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"За даними слідства, підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ України та ГУ МВС України в м.Києві, організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. Експравоохоронець забезпечив безпідставне і незаконне невибіркове застосування співробітниками "Беркуту" спеціальних засобів та вогнепальної зброї по мітингувальниках. Метою цих дій було залякування населення та перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради України", – йдеться в заяві Генпрокуратури.

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В матеріалах справи сказано, що такі дії колишнього командира батальйону "Беркута" привели до тяжких наслідків:

до вбивства 3 мітингувальників;

до тяжких тілесних ушкоджень у 14 людей;

до поранень середньої тяжкості у 59 людей;

до легким пораненням у 123 людей;

до вчинення насильницьких дій по відношенню до трьох людей.

Підозрюваному інкримінується декілька статей:

організація виконання явно злочинного наказу;

перевищення влади і службових повноважень працівником правоохоронного органу;

організація терористичного акту;

незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій;

вчинення умисних вбивств і закінчених замахів на вбивства;

заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Доля "беркутівців" з Майдану

/ Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що в суд направили обвинувальний акт стосовно чотирьох колишніх беркутівців, яких підозрюють у побитті активістів Євромайдану 30 листопада 2013 року.

Нагадаємо, у 2020 році двоє ексберкутівців повернулися до Києва після обміну. Обвинувачені у "справі Майдану" навіть зробили відкрите звернення до президента України.