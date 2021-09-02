Справа MH17: поліція Нідерландів шукає свідків серед жителів російського Курська

Слідчі збирають інформаці. про катастрофу з Боінгом MH17. Фото: колаж "Сьогодні"
Спільна слідча група (JIT), що розслідує справу про катастрофи MH17 на Донбасі, звернулася за допомогою в наданні важливої інформації до військових, які проживають в російському місті Курську. Про це повідомила прес-служба поліції Нідерландів.
"З Курська був відправлений ЗРК Бук, яким, як вважає JIT, був збитий цей літак. У цій катастрофі 17 липня 2014 року загинули всі, хто був в пасажирському літаку – 298 чоловік" , – йдеться в повідомленні.
Слідчі просять зв'язатися з ними по e-mail, WhatsApp або Signal, якщо у росіян є будь-яка інформація (фотографії, відеоматеріали, релевантні електронні повідомлення або військові накази), що має відношення до катастрофи з Боїнгом MH17.
Також в публікації розміщено відеозвернення батьків загиблого в катастрофі 29-річного Віктора Орешкіна, які теж просять свідків з Росії відгукнутися.
"Цього ніколи не повинно було трапитися і ніколи не повинно повторитися. Наше прохання: якщо хто-небудь знає хоч що-небудь про це, будь ласка, скажіть про це кому треба", – кажуть батьки, які втратили сина.
Хто приймав рішення
За словами начальника відділу Національної поліції Нідерландів Енді Краага, слідчі хочуть знати, хто входив до складу розрахунку, яке було завдання, і від кого воно було отримано.
"Ми хочемо знати, хто приймав рішення про застосування цієї зброї в Україні. Особливо нам хочеться дізнатися, чому був збитий пасажирський лайнер. Як могли збити літак, на борту якого знаходилося 298 мирних громадян? Розповісти про це з повною впевненістю ми зможемо лише тоді, коли особи, безпосередньо причетні до цієї трагедії, дадуть відповідь на ці питання", – повідомив Крааг.
Також на сайті зазначається, що судовий процес проти чотирьох обвинувачуваних у справі MH17 буде продовжений 6 вересня. Родичі загиблих скористаються своїм правом на виступ в судовому засіданні.
- Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно слідство у MH17 відхилило свідчення про причетність ЗСУ до пуску ракети, якою був збитий літак.
- Тим часом в суді Нідерландів у справі MH17 продовжують спростовувати фейки. На черговому засіданні захист одного з обвинувачених Олега Пулатова несподівано попросив вивчити відео з українським бізнесменом Ігорем Коломойським про збивання літака, яке раніше було визнано фейковим.