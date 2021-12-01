Діти з окупованих Криму та Донбасу зможуть вступити до вишів без ЗНО – Зеленський

Зеленський розповів про вступ до вузів без ЗНО / Фото: Колаж: Сьогодні
Молодь з тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО зможе безплатно отримати освіту в Україні без зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тепер дітям з окупованих територій не потрібно складати іспити, щоб вступити до вишу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щорічному зверненні до Верховної Ради.
"Ми боремося за нашу молодь і суттєво спростили школярам з Криму і тимчасово окупованого Донбасу доступ до вищої освіти в Україні: без ЗНО, безоплатно, без обмежень, без будь-яких умов у будь-який університет України", – сказав він.
Решті дітей доведеться писати тести.
ЗНО в Україні
В Україні реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні відбудеться протягом 5-22 січня. Зареєструватися на тестування можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Графік ЗНО-2022
- Фізика – 23 травня
- Хімія – 26 травня
- Українська мова та література – 31 травня
- Математика – 3 червня
- Іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня
- Англійська мова – 7 червня
- Історія України – 10 червня
- Географія – 14 червня
- Біологія – 17 червня