Діти з окупованих Криму та Донбасу зможуть вступити до вишів без ЗНО – Зеленський

Зеленський розповів про вступ до вузів без ЗНО / Фото: Колаж: Сьогодні

Молодь з тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО зможе безплатно отримати освіту в Україні без зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тепер дітям з окупованих територій не потрібно складати іспити, щоб вступити до вишу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щорічному зверненні до Верховної Ради.

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"Ми боремося за нашу молодь і суттєво спростили школярам з Криму і тимчасово окупованого Донбасу доступ до вищої освіти в Україні: без ЗНО, безоплатно, без обмежень, без будь-яких умов у будь-який університет України", – сказав він.

Решті дітей доведеться писати тести.

ЗНО в Україні

В Україні реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні відбудеться протягом 5-22 січня. Зареєструватися на тестування можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Графік ЗНО-2022