"Дітки злякалися і плакали". Як у дитсадку Станиці Луганської пережили обстріл

Бойовики обстріляли дитсадок. / Фото: Колаж: Сьогодні

Директор обстріляного у Станиці Луганській дитячого садка Наталя Бутенко розповіла "Сьогодні", як усе відбувалося.

"Коли почався обстріл, то всі діти були у своїх групах, саме снідали. Разом зі співробітниками дитсадка всі швидко спустилися на перший поверх. На той момент у садку було 20 дітей та 18 співробітників. У нас немає підвалу, але є коридор без вікон і скла. Усі діти перебували там до прибуття співробітників ДСНС та своїх батьків. Тих діток, кого батьки не змогли екстрено забрати, ми перевели до підвалу сусідньої будівлі", – розповіла нам директор садка Наталія Бутенко.

Оперативне відео поліції з місця евакуації

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За її словами, трьох постраждалих одразу забрали до лікарні, їм надали допомогу, пізніше ці люди відмовилися від госпіталізації та вже перебувають удома.

Розповідаючи телефоном про обстріл, Наталя Іванівна зробила довгу паузу й виникло відчуття, що її душили сльози.

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"Попередній обстріл був перед Новим роком. Чуючи обстріл сьогодні – це дуже страшно... Батьки дітей знають, що у нас немає підвалу, батьки знають, що в таких випадках треба екстрено приїжджати та забирати діток додому. Цього разу, коли деякі батьки приїхали за дітьми, обстріл ще тривав. Вони теж пережидали обстріл у садку.

Обстріл дитячого садка

17 лютого близько 9-ї ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську з великокаліберної артилерії та мінометів.

Один зі снарядів пробив стіну дитсадка, де в цей час перебували діти з вихователями. Діти не постраждали лише тому, що зайняття проводилося в іншому приміщенні. Проте троє співробітників отримали контузії та доставлені до лікарні. Обстріл тривав близько 40 хвилин.

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