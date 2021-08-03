Дівчині Шишова стало погано під посольством Білорусі: "Перестаньте ходити з квітами ... Їм все одно"

На акції під білоруською дипмісією дівчина загиблого опозиціонера закликала до більш рішучої боротьби

Дівчина Шишова закликала припинити ходити з квітами / Колаж "Сегодня"

У вівторок ввечері в Києві на акцію під посольством Білорусі в Україні в пам'ять про загиблого голову громадської організації "Білоруський будинок в Україні" Віталія Шишова прийшла його дівчина Божена Жолудь. У коментарі "Сегодня" вона розповіла про дивні обставини його смерті.

Дівчині Віталія Шишова було дуже важко перебувати біля посольства Білорусі / Фото Ігоря Сєрова / Фото: Игорь Серов, Сьогодні

Зокрема, дівчина підтвердила, що Віталій ніколи не здійснював пробіжок там, де його знайшли повішеним.

Читайте також: Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)

Божена виступила на мітингу, ледве стримуючи сльози.

У своєму виступі дівчина сказала: " Перестаньте ходити з квітами. Сьогодні це сталося з Віталіком, завтра це станеться з вами. А їм все одно на те, що ми тут зібралися, на те, що ми тут кричимо. Я прошу, покласти квіти, покласти плакати і почати не мирний протест. Взяти в руки вила, нарешті. Я думаю, що Віталій дуже б цього хотів ".

До посольства Білорусі в Києві прийшли кілька сотень людей / Фото Ігоря Сєрова Реклама

Після виступу їй стало дуже погано. Друзі посадили дівчину на бордюр і кілька хвилин приводили до тями, після чого всі разом пішли.

Друзі пари повідомили "Сегодня", що похорон Віталія відбудуться після того, коли видадуть тіло. Планують провести кремацію, а поки збирають гроші на поховання.

Читайте також: Загадкова смерть білоруського опозиціонера Шишова: перші версії й думки експертів

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 3 серпня, знайшли мертвим громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський будинок в Україні" ( "Беларускі будинок ва Украіне"). Відомо, що хлопець зник ще 2 серпня. Імовірно, Шишов вийшов на щоденну пробіжку і зник.

Приятелька загиблого Віталія Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було ніяких – у хлопця було багато планів на життя. Вона додала, що йому і його дівчині напередодні надійшла інформація, що готується операція по його усуненню білоруської спецслужбою.