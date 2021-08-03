Девушке Шишова стало плохо под посольством Беларуси: "Перестаньте ходить с цветами... Им все равно"

На акции под белорусской дипмиссией девушка погибшего оппозиционера призвала к более решительной борьбе

Девушка Шишова призвала прекратить ходить с цветами / Коллаж "Сегодня"

Во вторник вечером в Киеве на акцию под посольством Беларуси в Украине в память о погибшем главе общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталии Шишове пришла его девушка Божена Жолудь. В комментарии "Сегодня" она рассказала о странных обстоятельствах его смерти.

Девушке Виталия Шишова было очень тяжело находиться возле посольства Беларуси / Фото Игоря Серова / Фото: Игорь Серов, Сегодня

В частности, девушка подтвердила, что Виталий никогда не совершал пробежек там, где его нашли повешенным.

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Божена выступила на митинге, еле сдерживая слезы.

В своем выступлении девушка сказала: "Перестаньте ходить с цветами. Сегодня это случилось с Виталиком, завтра это случиться с вами. А им все равно на то, что мы здесь собрались, на то, что мы здесь кричим. Я прошу, положить цветы, положить плакаты и начать не мирный протест. Взять в руки вилы, наконец. Я думаю, что Виталий очень бы этого хотел".

К посольству Беларуси в Киеве пришли несколько сотен человек / Фото Игоря Серова Реклама

После выступления ей стало очень плохо. Друзья усадили девушку на бордюр и несколько минут приводили в чувства, после чего все вместе ушли.

Друзья пары сообщили "Сегодня", что похороны Виталия состоятся после того, когда выдадут тело. Планируют провести кремацию, а пока собирают деньги на погребение.

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Напомним, в Киеве сегодня, 3 августа, нашли мертвым гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне"). Известно, что парень пропал еще 2 августа. Предположительно, Шишов вышел на ежедневную пробежку и исчез.

Приятельница погибшего Виталия Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь. Она добавила, что ему и его девушке накануне поступила информация, что готовится операция по его устранению белорусской спецслужбой.