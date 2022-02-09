До +11! В Україну йде різке потепління – прогноз від синоптиків

В Україну йде весняна погода. / Фото: Колаж: Сьогодні

Потепління не покидає Україну. Завтра, 10 лютого, по всій території країни прогнозують плюсову температуру, а місцями очікується дощ.

Про це повідомляє УНІАН.

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Показники термометрів підвищаться до +11 градусів. "Плюс" буде як вдень, так і вночі.

Найтепліше буде в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, саме там очікується до +11 градусів вдень.

У решті західних областей буде +6-7 градусів, а на півночі України +3-7 градусів. В центральній частині країни очікується +3-6 градусів, а на сході буде найхолодніше – до +4.

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На півдні України градуси розподіляться нерівномірно. У Запорізькій області та в Криму буде +3-4 градуси, а на решті території – до +9 градусів.

Невеликі дощі слід чекати у Волинській, Рівненській та Сумській областях, а на сході очікується дощ з мокрим снігом.

Яку погоду чекати у лютому

За прогнозами Укргідрометцентру, лютий виявиться теплішим і менш сніжним, ніж січень. Але синоптики попередили, що на дострокову весну чекати не варто.

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У лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ї Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси).

На півдні Одеської області, у Криму та Закарпатті до 4 градусів тепла.

Опадів теж випаде приблизно на третину менше, ніж у січні: у середньому 22-40 мм, у Карпатах, на Закарпатті та у горах Криму місцями до 75 мм.

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