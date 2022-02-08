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СЬОГОДНІ Новини України

На яку погоду чекати в Україні – синоптики поновили прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 19:00
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Вночі температура повітря в країні може знизитися до 7 градусів морозу
У деяких областях України буде мокрий сніг / Колаж "Сьогодні"
У деяких областях України буде мокрий сніг / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 9 лютого, буде хмарною. Також варто очікувати на опади в центрі та на заході країни, проте ближче до обіду вони припиняться. Максимально температура повітря прогріється до 6 градусів вище нуля.

Про це повідомляє sinoptik.

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У Києві хмарна погода протримається весь день. Нічний сніг уранці зміниться дрібним мокрим снігом. Ближче до полудня опади припиняться. Стовпчики термометрів уночі триматимуться близько 0 градусів, а ось вдень синоптики прогнозують до 4 градусів тепла.

Хмарна погода триматиметься і у Харкові, проте опадів у місті не буде. Вночі температура повітря коливатиметься від -7 до -2 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла.

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У Львові впродовж дня погода буде хмарною. Вночі синоптики обіцяють невеликий дощ, проте до вечора опадів уже не буде. Вночі варто очікувати близько 3 градусів тепла, а ось вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів.

В Одесі завтра сонце рідко показуватиметься з-за хмари, а також у місті буде суха погода. Вночі буде від -6 до -1 градусів, а ось вдень температура повітря прогріється до +6 градусів.

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