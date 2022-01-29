А весна скоро? Яку погоду чекати у лютому – прогноз

Опадів у лютому випаде приблизно на третину менше, ніж у січні: у середньому 22-40 мм.

Останній місяць зими буде помірно холодним, але весна поки що не настане / Фото: Колаж: Сьогодні

За прогнозами Укргідрометцентру, лютий виявиться теплішим і менш сніжним, ніж січень. Але синоптики попередили, що на дострокову весну чекати не варто.

Про це розповів сайту "Сьогодні" заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

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У лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ї Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.).

На півдні Одеської області, у Криму та Закарпатті до 4 градусів тепла.

Опадів теж випаде приблизно на третину менше, ніж у січні: у середньому 22-40 мм, у Карпатах, на Закарпатті та у горах Криму місцями до 75 мм.

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У перерахунку на "чистий" сніг – приблизно 22-40 см у середньому по країні, до 75 см у горах. Для рівнинної місцевості це не більше норми, для гористої – менше норми, минулими роками снігу там насипало у лютому понад 100 мм.

Чи буде весна у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру зазначив, що очікувати весни в лютому не варто.

"Якщо температура у лютому прогнозується в межах норми, то й зима цього місяця не закінчиться. Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем, поки ми не бачимо, що середньодобова температура у лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення. Прогнози на перший весняний місяць – березень – стануть можливі наприкінці лютого", – роз'яснив Анатолій Прокопенко.

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Погода в останні дні січня

Погода в Україні 30 та 31 січня буде сніжною та вітряною.

Завтра, 30 січня, сніг та мокрий сніг очікується у західних, вночі подекуди і в північних областях. У південних та східних областях без істотних опадів. На дорогах почнеться ожеледиця.

Температура вночі становитиме 2-7 градусів морозу, вдень – від 2 градусів морозу до 3 тепла.

У понеділок, 31 січня, уночі очікується помірний, а вдень невеликий мокрий сніг. У південних областях без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, на півдні вдень до 6 градусів тепла.

Вітер в Україні цими днями буде південно-західний, 7-12 м/с, можливі пориви 15-20 м/с, а у західних областях до 25 м/с. У Карпатах через сильний вітер – 25-30 м/с, почнуться хуртовини.

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