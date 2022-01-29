До Буковеля йде хуртовина – свіжий прогноз на завтра

Синоптики попередили, що у Буковелі завтра буде прохолодно та трохи похмуро

У Буковелі очікується сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Буковелі завтра, 30 січня, до самого вечора буде хмарно. На протязі дня йтиме мокрий сніг, а температура повітря підніметься до 2 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Уночі сильно сніжитиме, а температура повітря -7...-5 градусів. Вдень йтиме мокрий сніг, а стовпчики термометра сягатимуть 0...+2 градуси.

Вітер переважно західний, із поривами 15-20 м/с.

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Скріншот: Укргідрометцентр

Як поводитися в горах

Важливо знати кілька правил, як правильно поводитися в горах. Потрібно записати номери телефонів рятувальних служб перед походом у гори взимку, коли погодні умови можуть різко змінюватися.

У гори бажано йти групою від трьох і більше осіб. Адже якщо йде троє, і одному стає зле або травмується, то більше людей зможуть допомогти.

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Також є міф про те, що колись хтось заблукав у горах, то сходити вниз треба вздовж потоку води. Це недопустимо. Насправді спуск вниз уздовж гірської річки в диких місцях загрожує небезпечними наслідками.

Від потоку гірської річки треба триматися з відривом, лише чуючи його поруч. Спускатися потрібно стежкою, а не прямо вздовж гірської ущелини.

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