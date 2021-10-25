До +9 тепла! Синоптики порадували прогнозом погоди на листопад в Україні

Погода в листопаді в Україні буде помірною. Фото: колаж "Сьогодні"

У листопаді в Україні синоптики прогнозують прохолодну погоду. Середня місячна температура становитиме 0-4 градуси, а на Закарпатті та півдні країни місцями очікується 5-9 градусів тепла.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода в листопаді від синоптиків

Середня місячна температура в листопаді становитиме 0-4 градуси, на Закарпатті та півдні країни місцями очікується 5-9 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 15-24 градусів морозу, в північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях і в гірських районах місцями буде 25-31 градус морозу, на півдні Криму та Одеської області 8-13 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 16-24 градуси тепла, в Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму місцями прогнозують 25-29 градусів.

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Середня місячна кількість опадів становитиме 35-63 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями буде 70-108 мм (на високогір'ї до 135 мм). У Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни місцями прогнозують 29-34 мм.

Прогноз середньої місячної температури та кількості опадів у листопаді

Синоптики зазначають, що середня місячна температура передбачається 1-7 градусів тепла, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 31-61 мм, у гірських районах 64-96 мм, що в межах норми.

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Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла у Київ лише у другій половині вересня. Попри те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

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