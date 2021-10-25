До +9 тепла! Синоптики порадовали прогнозом погоды на ноябрь в Украине

Погода в ноябре в Украине будет умеренной. Фото: коллаж "Сегодня"

В ноябре в Украине синоптики прогнозируют прохладную погоду. Средняя месячная температура составит 0-4 градуса, а на Закарпатье и юге страны местами ожидается 5-9 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода в ноябре от синоптиков

Средняя месячная температура в ноябре составит 0-4 градуса, на Закарпатье и юге страны местами ожидается 5-9 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 15-24 градуса мороза, в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах местами будет 25-31 градус мороза, на юге Крыма и Одесской области 8-13 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 16-24 градуса тепла, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму местами прогнозируют 25-29 градусов.

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Среднее месячное количество осадков составит 35-63 мм, в Карпатах, горах Крыма и на Закарпатье местами будет 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм). В Луганской, Днепропетровской областях, в Прикарпатье и на юге страны местами прогнозируют 29-34 мм.

Прогноз средней месячной температуры и количества осадков в ноябре

Синоптики отмечают, что средняя месячная температура предполагается 1-7 градусов тепла, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах нормы.

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Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то что сентябрь — осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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