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Довибори у Раду. Чи потрібні виборцям COVID-сертифікати

Юлія Гаврилюк
31 жовтня, 10:25
У деяких ЗМІ поширюється інформація про те, що на виборчих дільницях виборці перевірятимуть COVID-сертифікат

Для голосування ні сертифікат, ні COVID-тест не потрібні / Фото: Колаж: Сьогодні

У ЦВК пояснили, які документи треба брати із собою для голосування 31 жовтня у Черкаській та Херсонській областях.

Про це пише прес-служба Центральної виборчої комісії.

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ЦВК зазначає, що жодним нормативно-правовим актом не передбачено перевірку на виборчих дільницях у виборців сертифікатів про вакцинацію, ПЛР-тестів чи тестів на антиген.

Для виборців рекомендовано (відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я):

  • обробити руки дезінфікуючим засобом перед входом у приміщення та після нього;
  • перебувати у масці так, щоб вона закривала ніс і рот;
  • мінімізувати час перебування у приміщенні;
  • утриматись від перебування у приміщенні для голосування з дітьми;
  • за можливості використовувати особисту ручку.

Виборці, у яких буде виявлено підвищення температури тіла або симптоми респіраторних захворювань, голосують у окремо облаштованій кабіні для голосування.

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Людей просять окрім паспорта мати з собою маску, антисептик та особисту ручку. На ділянках закликають дотримуватись дистанції.

Якщо вам погано, то можна проголосувати в окремо призначеній кабінці.

Довибори в Раду

У двох мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) проходять позачергові вибори у Верховну Раду.

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Голосування відбувається на 188 виборчих дільницях у Херсонській області та на 141 виборчій дільниці у Черкаській області. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 та працюватимуть до 20:00.

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