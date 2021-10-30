Довибори до Ради: завтра голосуватимуть у Черкаській та Херсонській області – онлайн

Вибори відбудуться незалежно від того, в якій карантинній зоні знаходиться регіон

31 жовтня пройдуть довибори до ВР / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 31 жовтня, відбудуться проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Проведення виборів затвердила Центральна виборча комісія.

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ЦВК зареєструвала всього 45 кандидатів у народні депутати в ОІВ №184 та №197, проте згодом скасувала реєстрацію п'яти чоловік.

Отже, на проміжних виборах народних депутатів балотується 40 кандидатів: у ОІВ №184 (Херсонська область) – 15, у ОІВ №197 (Черкаська область) – 25.

Зазначимо, що 1 вересня у цих округах розпочався виборчий процес.

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Вибори під час карантину

Людей просять окрім паспорта мати з собою маску, антисептик та особисту ручку. На ділянках закликають дотримуватись дистанції.

Якщо вам погано, то можна проголосувати в окремо призначеній кабінці.

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У ЦВК зазначили, що вибори відбудуться у всіх запланованих округах.

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