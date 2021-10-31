Довибори у Раду: у Черкаській та Херсонській областях відкрилися виборчі дільниці

В двох округах відкрились виборчі дільниці / Фото: Колаж: Сьогодні

У двох мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) проходять позачергові вибори у Верховну Раду.

Про це пише "Сьогодні".

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Голосування відбувається на 188 виборчих дільницях у Херсонській області та на 141 виборчій дільниці у Черкаській області. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 та працюватимуть до 20:00.

Позачергові вибори проводяться у зв'язку з отриманням ухвал Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

Довибори до Ради

ЦВК зареєструвала всього 45 кандидатів у народні депутати в ОВО №184 та №197, проте згодом скасувала реєстрацію п'яти осіб.

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Отже, на проміжних виборах народних депутатів балотується 40 кандидатів: у ОВО №184 (Херсонська область) – 15, у ОВО №197 (Черкаська область) – 25.

Вибори під час карантину

Людей просять окрім паспорта мати з собою маску, антисептик та особисту ручку. На ділянках закликають дотримуватись дистанції.

Якщо вам погано, то можна проголосувати в окремо призначеній кабінці.

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У ЦВК зазначили, що вибори відбудуться у всіх запланованих округах.

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