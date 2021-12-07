Дощі та морози: яким регіонам України потрібно готуватися до ожеледиці – прогноз (карта)

Погода в Україні на 8 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 8 грудня, в Україні буде ожеледь, мокрий сніг та тепла температура повітря.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Де буде найтепліше

У середу найхолоднішою буде західна частина України. Там уночі температура повітря буде від -5 до -9 градусів, а вдень прогнозують від -1 до -5 градусів.

У Вінницькій області вночі буде 0-4 морозу, а вдень близько нуля. У Київській та Житомирській стовпчики термометрів покажуть від -1 до -3 градусів.

У більшості центральних областей вночі близько нуля, а вдень від +2 до +5 градусів. У Дніпрі буде максимум 6 градусів вище нуля.

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На сході вночі від +2 до +6, а вдень від +4 до +11 градусів. На півдні синоптики обіцяють справжню температурну весну Там вночі температура повітря від +4 до +7, а вдень від +5 до +13 градусів.

Чи будуть опади та де

Завтра в Україні буде некомфортна та волога погода з дощем, мокрим снігом та крижаним дощем. Мокрий сніг налипатиме на дерева. У регіонах, де буде холодніше, синоптики обіцяють ожеледицю.

Опадів може уникнути східна частина України.

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Погода в Україні на 8 грудня. Фото: Наталки Діденко

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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