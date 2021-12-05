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СЬОГОДНІ Новини України

Завтра Україну накриє мокрий сніг: водіїв попередили про небезпеку

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
5 грудня, 15:30
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Зазначимо, що в Україні прогнозується затяжний період опадів, який триватиме протягом найближчого тижня, з 5 до 12 грудня
Погода в Україні зіпсується
Погода в Україні зіпсується / Фото: Колаж: Сьогодні

6 грудня Україну накриє мокрий сніг. Також місцями очікується густий туман.

Про це пише прес-служба ДСНС.

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У Києві та Київській області, у західних та північних областях налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

6 грудня вночі та вранці у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Водії, будьте уважні та обережні!" – йдеться у повідомленні.

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Карпати засипало снігом

Через рясний снігопад в Карпатах зберігається загроза сходження лавин.

"У зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, 5 грудня, у високогір'ї східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)" , – йдеться у повідомленні рятувальників.

За даними Гідрометцентру, у Карпатах очікується сильний сніг ІІ рівня небезпеки. Тож рятувальники закликають не виходити на маршрути під час негоди.

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Також рекомендується реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів Служби порятунку західного регіону.

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