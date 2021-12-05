Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Завтра Украину накроет мокрый снег: водителей предупредили об опасности

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
5 декабря, 15:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Отметим, что в Украине прогнозируется затяжной период осадков, который продлится всю ближайшую неделю, с 5 до 12 декабря
Погода в Украине испортится
Погода в Украине испортится / Фото: Коллаж: Сегодня

6 декабря Украину накроет мокрый снег. Также местами ожидается густой туман.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Реклама

В Киеве и Киевской области, в западных и северных областях налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

6 декабря ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны!" - говорится в сообщении.

Реклама

Карпаты засыпало снегом

Из-за обильного снегопада в Карпатах сохраняется угроза схождения лавин.

"В связи с интенсивным приростом снегового покрова, 5 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении спасателей.

По данным Гидрометцентра, в Карпатах ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. Поэтому спасатели призывают не выходить на маршруты во время непогоды.

Реклама

Также рекомендуется регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать заранее через онлайн формы, размещенные на сайтах территориальных подразделений Службы спасения западного региона.

Ранее мы писали:


    Реклама

    Читайте Segodnya.ua в Google News

    Подписаться
    Самые важные и интересные новости всегда под рукой
    “Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

    Далее по теме

    Все новости
    Украина
    Показать еще
    Перспективы карантина
    Реклама
    ТОП публикаций
    Игорь Серов

    Игорь Серов

    Ведущий обозреватель Сегодня

     Смотреть все статьи
    ТОП публикаций
    София Ковнир

    София Ковнир

    Редактор раздела "Украина"

     Смотреть все статьи
    В тренде
    Прямая трансляция ukraine24
    Смотреть онлайн
    Большое обновление сетей
    Как экономить с "умными счетчиками"
    Включи мозг!
    Фото дня

    Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

    Подробнее
    Stop Fake
    COVID-19 распыляют самолеты?
    Откуда взялись слухи
    Реальная мистика 🎃

    Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических озер в Украине!

    Узнать все тайны
    Дневник независимости 🇺🇦

    5 декабря 1991. Первый президент Украины Леонид Кравчук принял присягу на верность народу Украины. Одну руку он положил на сердце, а другую на Конституцию и Акт провозглашения независимости Украины.

    Погрузиться в тот день
    Короновирус за неделю

    75 454

    заболело за неделю в Украине

    -15%

    Валюта
    Курс гривни сегодня

    Валюта

    Цена (грн)

    Доллар США ($)

    27.29

    Российский рубль (₽)

    0.3703

    Евро (€)

    30.94

    Погода
    Прогноз на сегодня
    Узнать
    Гороскоп
    Твой гороскоп на сегодня
    Читать гороскоп
    Украина
    google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
    Закладки
    Перейти на сайт logo
    Мы в социальных сетях

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять