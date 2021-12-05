Завтра Украину накроет мокрый снег: водителей предупредили об опасности

6 декабря Украину накроет мокрый снег. Также местами ожидается густой туман.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.
В Киеве и Киевской области, в западных и северных областях налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
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6 декабря ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны!" - говорится в сообщении.
Карпаты засыпало снегом
Из-за обильного снегопада в Карпатах сохраняется угроза схождения лавин.
"В связи с интенсивным приростом снегового покрова, 5 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении спасателей.
По данным Гидрометцентра, в Карпатах ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. Поэтому спасатели призывают не выходить на маршруты во время непогоды.
Также рекомендуется регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать заранее через онлайн формы, размещенные на сайтах территориальных подразделений Службы спасения западного региона.
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