Снег и солнечно: какой будет погода в Украине 5 декабря (карта)

В воскресенье, 5 декабря, в разных регионах Украины будет идти снег – преимущественно мокрый или с дождем. На дорогах ожидается гололедица.
Об этом сообщает Укргидрметцентр.
Погода в регионах
На Западе температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+1 градус. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем днем и снегопады во второй половине дня. На дорогах, вероятно, будет гололедица. На Востоке будет несколько теплее – +3...+5 градусов. Весь день будет облачным. Но осадков не должно быть.
Далее по теме
На Севере ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Осадков синоптики не прогнозируют, 0...+2 градуса. На Юге будет значительно теплее – вплоть до +6...+8 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса.
Ноябрь оказался самым теплым
Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годов на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.
Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза. Самым теплым метеорологи признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла.
Ранее мы писали:
- Заблокировало трассу. В Черниговской области ураган повалил деревья.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.