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Снег и солнечно: какой будет погода в Украине 5 декабря (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
5 декабря, 06:05
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В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера
На Севере ожидается пасмурная погода. Коллаж "Сегодня"
На Севере ожидается пасмурная погода. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 5 декабря, в разных регионах Украины будет идти снег – преимущественно мокрый или с дождем. На дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщает Укргидрметцентр.

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Погода в регионах

На Западе температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+1 градус. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем днем и снегопады во второй половине дня. На дорогах, вероятно, будет гололедица. На Востоке будет несколько теплее – +3...+5 градусов. Весь день будет облачным. Но осадков не должно быть.

На Севере ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Осадков синоптики не прогнозируют, 0...+2 градуса. На Юге будет значительно теплее – вплоть до +6...+8 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

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Ноябрь оказался самым теплым

Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годов на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза. Самым теплым метеорологи признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла.

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