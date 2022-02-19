Бійка Шуфрича та Бутусова – у соцмережах діляться мемами

Гості програми побилися прямо у прямому ефірі / Фото: Колаж: Сьогодні
Вчора ввечері у прямому ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" на телеканалі Україна 24 журналіст Юрій Бутусов накинувся із кулаками на народного депутата від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. Користувачі Мережі вже встигли поділитись смішними мемами в соцмережах.
Сайт "Сьогодні" вирішив показати найоригінальніші.
Шуфрича зобразили у вигляді Джокера
Також виник мем на український мотив.
Ти зізнайся мені, звідки ці шрами
Не обійшлося без традиційної картинки з Леонардо Ді Капріо.
Цей мем підходить для будь-якої ситуації
Користувачі діляться такими шедеврами:
Шуфрич зображено у вигляді пірата з підбитим оком
В українців розігралася фантазія.
Меми розлетілися по всіх просторах інтернету
Реакція Мережі досить різноманітна.
Гумористи вигадали свої репліки
Почали новий звіт відучора
Інші бійки
- 25 січня Артем Дмитрук вчинив бійку у міськраді Одеси. Нардеп хотів бути присутнім на засіданні через рішення місцевої влади передати до приватних рук шість гектарів курортних земель, але охорона його не пустила. Політик вирішив прорватися до зали і пробіг столами, після чого почалася бійка.
- Внаслідок інциденту кілька співробітників міської ради та муніципальної охорони отримали травми.
- У Харківській області побилися депутати Ізюмської міськради. Інцидент стався під час чергової сесії.
- У Верховній Раді сталася бійка депутатів. Цього разу учасниками бійки стали – нардепи Вадим Івченко ("Батьківщина") та Микола Сольський ("Слуга народу").
- 6 лютого 2020 року одразу після початку пленарного засідання нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко та "слуга народу" Артем Дмитрук влаштували бійку, яка більше нагадувала якийсь підозрілий танець.