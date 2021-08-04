Друг загарбника Кабміну Прохнича: "Він був доведений до відчаю"

Володимир Прохнич добровольцем пішов на війну і провів там чотири роки / Колаж "Сегодня"
Колишній боєць батальйону "Айдар" Володимир Прохнич, який вранці прийшов до Кабінету міністрів з гранатою в руках , мав відчай. Про це "Сегодня" розповів друг захватчика Кабміну – капелан Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Анатолій Кушнірчук.
"Треба у Кабміну запитати про його звернення і подивитися на його суть. Він звертався в різні інстанції як інвалід II групи. Я не знаю, чого торкалися його звернення. Але це людина, у якої насправді немає нічого. Вона нічого ні у кого не просила. Він напевно хотів отримати те, що йому належить як інваліду II групи або учаснику бойових дій. Вони або проігнорували, або відмовили і його це довело до такого стану відчаю", – каже Кушнірчук.
Читайте також: Коротко і по суті. Як ветеран АТО Прохнич захопив Кабмін з гранатою і що з ним зараз
Анатолій Кушнірчук зазначив, що не вірить в те, що Володимир міг підірвати людей в Кабінеті міністрів.
"Людина захищала Україну, готова була померти, сто разів вмирала за Україну. І тут прийти в центр міста і щось зробити – не вірю. Я просто розумію, що він був доведений до відчаю і він не знав більше, як донести свої вимоги" , – говорить капелан.
Анатолій Кушнирчук розповів "Сегодня" про складний бойовий шлях Володимира Прохнича
Анатолій Кушнирчук розповів "Сегодня" про складний бойовий шлях Володимира Прохнича
Психічний стан
За словами Анатолія Кушнірчука, зараз Володимир має сильне психічне виснаження і потребує медичної допомоги.
"Це так треба було довести людину до відчаю! У нього не виявлено в крові ні алкоголю, ні наркотиків. Висновок медиків: має глибокі доведення до відчаю. Має високий тиск. Я сподіваюся, що адвокати будуть боротися за те, щоб цій людині дали примусової госпіталізації і допомогли відновити здоров'я", – говорить наш співрозмовник.
За словами Кушнірчука, вже сформована команда адвокатів. Деякі з них погодилися працювати безкоштовно.
Шлях добровольця
Володимир з перших днів революції Гідності був на Майдані, згадує Кушнірчук. Коли почалася війна на сході України і формувалися перші підрозділи добровольчих батальйонів, він один з перших поїхав на фронт, записавшись в батальйон "Айдар" на сходах Українського дому в Києві. А на фронті врятував сотні життів.
" Якщо не брати до уваги цей його незважений крок, ми його характеризуємо, як людину, яка має непідробний патріотизм. Він навіть не поїхав нікуди в навчальні центри, а відразу поїхав на фронт. Він був командиром інженерно-саперного взводу 24 окремого батальйону "Айдар". Має два офіційних поранення. А скільки ще поранень у нього є, про які я не можу вам сказати! Він має чотири контузії і після останньої він дивом вижив. Він орден "За мужність" за операцію під Луганськом, вони виходили з оточення і його роти залишилося лише кілька людина ", – каже капелан.
Читайте також: Перші свідчення захоплювача Кабміну Прохнича: "Набридло життя"
Після важкої контузії Володимира списали зі Збройних Сил України за станом здоров'я. Він приїхав в Ірпінь і разом з бойовими побратимами відкрив СТО, де давав змогу заробити АТОвцям, яких ніхто не брав на роботу.
"Володимир давав цим людям сотні шансів виправитися. Чи не пити, не зловживати нічим, а адаптуватися до мирного життя. У нього немає сім'ї. Це людина зі складною долею. Засуджувати може кожен, а треба розібратися", – вважає Анатолій Кушнірчук.
Нагадаємо, що вранці ветеран АТО Володимир Прохнич пройшов в будівлю Кабінету міністрів, отримав гранату і погрожував її підірвати . Через кілька годин він здався правоохоронцям і був доставлений до Печерського відділення поліції міста Києва. Мотиви його дій так і залишаються невідомими.
У Facebook розгорнулася кампанія на підтримку колишнього бійця батальйону "Айдар" Володимира Прохнич.
Новини на цю ж тему: