Два поранення, проблеми з житлом. Як друг Прохнича умовив його здатися в Кабміні

Василь Алексюк в новинах побачив захоплення будівлі уряду і потім зміг домовитися з терористом

Володимир Прохнич вів переговори з другом Василем Алексюком (праворуч). Колаж "Сьогодні"

Волонтер Василь Алексюк, який вів переговори зі своїм другом Володимиром Прохничем, який захопив Кабінет міністрів, розповів, що добре знайомий з ним і зумів знайти слова, щоб той здався без бою. Про це він розповів журналістам.

"Побачив в новинах і відразу зрозумів, що треба щось робити, щоб не дай Боже не загинули люди. Я виконав свою роль, свою місію", – сказав він.

Алексюк розповів, що він знайомий з Прохничем, а з військової служби "терорист" звільнився ще кілька років тому.

"Це людина, яка має дуже сильний дух і загострене почуття справедливості. З огляду на його поранення, і його побутовий рівень життя, можливо, десь у людини зіграло, що він порушив закон. Якщо у людини немає житла... Він працює, не ходить не просить грошей, він "каторжно" працює – на СТО. Іноді ми йому допомагали – коли він звертався. У нас є організація, з 2014 року допомагаємо ветеранам, психологічно, морально, іноді навіть матеріально", – сказав волонтер.

На запитання, чому Прохнич здався, Алексюк відповів: "Я знайшов слова, які він почув".

Як повідомляли новини "Сьогодні", вранці Володимир Прохнич увірвався до Кабміну, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться підірвати гранату. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація, але до цього не дійшло – терорист здався і був затриманий.

Як виявилося, Володимир Прохнич ветеран АТО, був сапером, а тепер працює на СТО. До Кабміну він заявився нібито через те, що раніше отримав відмову на якесь ветеранське звернення.