Діри у стінах та вибиті вікна: на що окупанти перетворили адмінкорпус ЗАЕС (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська розгромили адміністративний корпус Запорізької АЕС перед своїм відходом. Фотографії наслідків опублікував оператор українських АЕС "Енергоатом".

На знімках видно, що у будівлі вибиті вікна, а на стінах залишилися сліди запеклої стрілянини.

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Раніше повідомлялося, що війська Російської Федерації вийшли з Енергодару. У місті відновлено контроль усіх органів влади, а керівник місцевої влади на місці. Крім того, минулої ночі мали місце факти мародерства з боку окупантів.

Ситуація на Запорізькій АЕС