Діри у стінах та вибиті вікна: на що окупанти перетворили адмінкорпус ЗАЕС (фото)

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Російські війська розгромили адміністративний корпус Запорізької АЕС перед своїм відходом. Фотографії наслідків опублікував оператор українських АЕС "Енергоатом".
На знімках видно, що у будівлі вибиті вікна, а на стінах залишилися сліди запеклої стрілянини.
Раніше повідомлялося, що війська Російської Федерації вийшли з Енергодару. У місті відновлено контроль усіх органів влади, а керівник місцевої влади на місці. Крім того, минулої ночі мали місце факти мародерства з боку окупантів.
Ситуація на Запорізькій АЕС
- Вночі 4 березня російські окупанти розпочали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію у Європі – Запорізьку. Там почалася пожежа.
- Окупанти під час обстрілів потрапили до першого енергоблоку АЕС. Українські рятувальники не могли розпочати ліквідацію вогню через обстріли.
- Кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС. Вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію та шантажуватимуть усю Європу.
- На тлі подій президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що світ стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії через загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції.