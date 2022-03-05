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Діри у стінах та вибиті вікна: на що окупанти перетворили адмінкорпус ЗАЕС (фото)

Марія Николаєнко
5 березня, 19:32
Енергоатом показав, що російські військові зробили з адміністративним будинком станції в Енергодарі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська розгромили адміністративний корпус Запорізької АЕС перед своїм відходом. Фотографії наслідків опублікував оператор українських АЕС "Енергоатом".

На знімках видно, що у будівлі вибиті вікна, а на стінах залишилися сліди запеклої стрілянини.

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Раніше повідомлялося, що війська Російської Федерації вийшли з Енергодару. У місті відновлено контроль усіх органів влади, а керівник місцевої влади на місці. Крім того, минулої ночі мали місце факти мародерства з боку окупантів.

Ситуація на Запорізькій АЕС

  • Вночі 4 березня російські окупанти розпочали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію у Європі – Запорізьку. Там почалася пожежа.
  • Окупанти під час обстрілів потрапили до першого енергоблоку АЕС. Українські рятувальники не могли розпочати ліквідацію вогню через обстріли.
  • Кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС. Вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію та шантажуватимуть усю Європу.
  • На тлі подій президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення.
  • Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що світ стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії через загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції.