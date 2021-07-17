Їхали до Польщі на заробітки, але потрапили в ДТП. Що відомо про пасажирів рейсового автобуса Київ-Вроцлав

Як розповідають пасажири, на дорозі раптово з'явився хлопець через якого і сталася аварія

Рейсовий автобус Київ-Вроцлав, який потрапив в аварію вночі в Рівненській області, злетів у кювет через пішохода.

З сорока пасажирів в лікарню забрали половину, в якому вони стані – з'ясовували "Сьогодні".

Як розповіла пасажирка автобуса, на дорогу вийшов якийсь хлопець, а водій зразу взяв в ліву сторону, однак вхопив обочину і пішов в кювет. Чоловік жінки зараз у реанімації.

Так само у тяжкому стані 23-річний пішохід – місцевий, через якого нібито і сталася ДТП. У нього забрали кров на аналіз – щоб дізнатися, чи не був п'яним. Тепер чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення – за створення аварійної ситуації.

Загалом до лікарень Радивилова та Бродів з аварії доправили двадцять три людини. У більшості — перелами та забої. У Юрія — травма хребта і ніг, та водія у тому, що сталося, він не звинувачує. Каже, той намагався уникнути зіткнення як міг.

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Більшість пасажирів їхали до Польщі на заробітки. З автобуса рятувальники визволяли їх кілька годин. Кювет, в який злетів автобус, дуже глибокий – майже 5 метрів. З провалля пасажири вибиралися на дорогу спеціальною драбиною рятувальників.

Ті, хто відбувся переляком – самотужки діставалися найближчого райцентру. Звідти – по домівках. Адже відповіді від перевізника, чи буде сьогодні інший автобус – не дочекалися. Невідомо наразі, чи буде компенсація. Як виявилося, не всі пасажири купували квитки.

"Сьогодні" вони розповіли, що дехто сідав дорогою – і платив водію готівкою.

Нагадаємо, раніше на заході Туреччини стався ДТП з автобусом, в якому їхали українські туристи. В результаті постраждали п'ятеро громадян України, їх відвезли в місцеву лікарню.

Крім того, на румуно-угорському КПП Чанадпалота – Нодьлок мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. В результаті аварії загинули двоє українців.