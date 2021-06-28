У Туреччині автобус з українцями потрапив у ДТП, багато потерпілих (фото)

За попередньою інформацією, водій заснув за кермом і автобус виїхав на зустрічну смугу

На заході Туреччини сталася ДТП з автобусом, в якому їхали українські туристи. Постраждали п'ятеро громадян України, їх відвезли в місцеву лікарню.

Реклама

Про це повідомляє Ege Haber.

Аварія сталася у районі Секе провінції Айдин вранці 27 червня. Водій – 52-річний місцевий житель. Автобус виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль. За попередньою інформацією, водій заснув за кермом.

Реклама

Представник МЗС Олег Ніколенко розповів "Сьогодні", що серед пасажирів були 11 українських туристів. П'ять з них отримали незначні травми. Їм відразу надали медичну допомогу і у той же день виписали з лікарні. Страхова компанія покрила витрати на лікування.

Усього постраждали дев'ять людей.

Посольство України в Туреччині підтримує зв'язок з турецькими правоохоронцями і туроператором.

Реклама

Нагадаємо, вночі проти 6 березня в Польщі сталася жахлива ДТП за участю українців. Автобус, який прямував з польської Познані в Херсон, врізався в світловідбивний бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Усі пасажири автобуса – громадяни України.

У травні в лікарні Перемишля померла ще одна пасажирка – Анастасія Кочеткова з Хмельницького.

Дивіться інші новини України та світу в останньому випуску "Сьогодні":

Реклама

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці