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В Турции автобус с украинцами попал в ДТП, много пострадавших (фото)

28 июня 2021 16:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и автобус выехал на встречную полосу

На западе Турции произошло ДТП с автобусом, в котором ехали украинские туристы. В результате пострадали пять граждан Украины, их увезли в местную больницу.

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Об этом сообщает Ege Haber.

Фото: Ege Haber

Фото: Ege Haber

Авария произошла в районе Секе провинции Айдын утром 27 июня. Водитель – 52-летний местный житель. Автобус выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

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Фото: Ege Haber

Фото: Ege Haber

Представитель МИД Олег Николенко рассказал "Сегодня", что среди пассажиров были 11 украинских туристов. Пять из них получили незначительные травмы. Им сразу оказали медицинскую помощь и тот же день выписали из больницы. Страховая компания покрыла расходы на лечение.

Всего пострадали девять человек.

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Посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором.

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Фото: Ege Haber

Фото: Ege Haber

Напомним, в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП с участием украинцев. Автобус, следовавший из польской Познани в Херсон, врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины.

В мае в больнице Перемышля умерла еще одна пассажирка – Анастасия Кочеткова из Хмельницкого.

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