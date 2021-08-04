Іспит з української мови для чиновників. Як проходить підготовка в Харкові

З 16 липня 2021 року набувають чинності певні норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Перший іспит для чиновників відбувся 19 липня. Фото: колаж "Сьогодні"

Від недавно всі бажаючі потрапити на державну службу повинні складати іспити на знання української мови. Без цього отримати посади або підвищення неможливо.

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", в Харкові читальний зал університетської бібліотеки готують до проведення іспиту. Там повісили камери відеоспостереження. Саме тестування буде проходити онлайн.

Інструктор буде стежити за тим, щоб техніка працювала як слід, а ще – щоб ніхто не підглядав у сусідній монітор.

"Це дорослі люди. Це ж не діти. Вони розуміють, що тут ведеться відеоспостереження", – говорить інструктор Ольга Самохвалова.

На чотири блоки завдань відводять дві години, але більшість встигають раніше. Перевіряють не тільки знання правил, а й вміння висловлювати свої думки.

"Завдання були досить легкими. З таким розмовним стилем, який часто зустрічається у повсякденному житті. Не було якоїсь професійної лексики, яку важко було сприйняти. Я думаю, що я здала повністю", – поділилася мешканка Харкова Анастасія Ведмідь.

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Якщо результати іспиту незадовільні – наступна спроба не раніше, ніж через чотири місяці.

"Тестову частина перевіряє комп'ютер. Це не людина. А ось питання про аудіювання та мовлення – це вже експерти. Якщо в Харкові здають, то перевіряють у Львові. Якщо у Львові здають – то перевіряють в Харкові", – сказав проректор Харківського національного університету ім. Каразіна Анатолій Бабічев.

Охочих здати іспит вже сотні. А центр тестування в Харкові поки один. Найближчим часом підключитися до роботи обіцяють і інші вузи міста.

У Каразінському ж університеті планують проводити підготовчі курси з української мови. Попит вже є.

Раніше ми повідомляли, що українці будуть здавати іспити на права по-новому.

Також нагадаємо, що змінилося в шоу-бізнесі, книговиданні і туризмі з 16 липня завдяки закону про українську мову.