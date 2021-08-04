Экзамен по украинскому языку для чиновников. Как проходит подготовка в Харькове

С 16 июля 2021 года вступают в силу определенные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Первый экзамен для чиновников состоялся 19 июля. Фото: коллаж "Сегодня"

От недавно все желающие попасть на государственную службу должны сдавать экзамены на знание украинского языка. Без этого получить должности или повышение нельзя.

Как говорится в сюжете "Сегодня", в Харькове читальный зал университетской библиотеки готовят к проведению экзамена. Там повесили камеры видеонаблюдения. Само тестирование будет проходить онлайн.

Инструктор будет следить за тем, чтобы техника работала как следует, а еще – чтобы никто не подглядывал в соседний монитора.

"Это взрослые люди. Это же не дети. Они понимают, что здесь ведется видеонаблюдение", – говорит инструктор Ольга Самохвалова.

На четыре блока задач отводят два часа, но большинство успевают раньше. Проверяют не только знание правил, но и умение выражать свои мысли.

"Задания были достаточно легкими. С таким разговорным стилем, который часто встречается в повседневной жизни. Не было какой-то профессиональной лексики, которую трудно было воспринять. Я думаю, что я сдала полностью", – поделилась жительница Харькова Анастасия Медведь.

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Если результаты экзамена неудовлетворительные – следующая попытка не ранее, чем через четыре месяца.

"Тестовую часть проверяет компьютер. Это не человек. А вот вопрос о аудирования и речи – это уже эксперты. Если в Харькове составляют, то проверяют во Львове. Если во Львове составляют – то проверяют в Харькове", – сказал проректор Харьковского национального университета им. Каразина Анатолий Бабичев.

Желающих сдать экзамен уже сотни. А центр тестирования в Харькове пока один. В ближайшее время подключиться к работе обещают и другие вузы города.

В Каразинском же университете планируют проводить подготовительные курсы по украинскому языку. Спрос уже есть.

Ранее мы сообщали, что украинцы будут сдавать экзамены на права по-новому.

Также напомним, изменилось в шоу-бизнесе, книгоиздании и туризме с 16 июля благодаря закону об украинском языке.