ЄС може закрити порти для російських кораблів

Повітряний простір для РФ вже закритий / Фото: Колаж: Сьогодні
Більшість країн Європейського союзу закрили повітряний простір для російських літаків та розглядають закриття морських портів.
Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Чиновник ЄС повідомив, що 3/4 країн-членів ЄС зараз закрили свій повітряний простір для Росії. І він підтверджує, що також розглядається питання щодо закриття портів ЄС для кораблів із Росії", – написав він у Twitter.
Україна закрила повітряний простір
З четверга, 24 лютого, повітряний простір Україною закрито. Це пов'язано із ситуацією навколо нашої країни. Про це пише Flightradar24 у Twitter.
"Польоти цивільних літаків тепер обмежені всередині України", – йдеться у повідомленні.
Загроза вторгнення РФ
- У Міноборони України припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями.
- Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Президент США Джо Байден попередив Україну , що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ.
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