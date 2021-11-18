ЄС оновив "зелений список" країн: чи повернулася туди Україна

Євросоюз оновив список "зелених країн", але Україну до нього не додав. / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський Союз 18 листопада оновив список "зелених" країн. Але України у цьому списку немає.

Про це йдеться на на сайті Ради ЄС.

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Як відомо, список ЄС переглядають кожні два тижні, щоб оновлювати залежно від обставин. Україну виключили з переліку безпечних країн 9 листопада.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив: після вилучення України з "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Тепер перед поїздкою до Європи слід перевіряти, які обмеження діють у тій чи іншій країні.

Актуальні умови в'їзду до країн Європи для українців

Заборонено

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Білорусь,

Болгарія,

Мальта,

Сан-Марино.

Вакцинація

Естонія,

Латвія,

Литва,

Данія,

Німеччина,

Чехія,

Словаччина,

Бельгія,

Франція,

Іспанія

Вакцинація + тест або сертифікат про одужання

Ісландія

Вакцинація чи тест

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Португалія,

Словенія,

Сербія,

Чорногорія,

Швеція.

Вакцинація або тест + самоізоляція

Норвегія

Фінляндія,

Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест + самоізоляція

Австрія,

Румунія,

Польща

Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест

Швейцарія,

Ліхтенштейн,

Хорватія,

Боснія і Герцеговина,

Молдова,

Албанія,

Північна Македонія,

Туреччина.

Вакцинація + тест чи тест + самоізоляція

Велика Британія

Італія.

Тест по приїзду + або вакцинація, або сертифікат про одужання, або тест

Греція

Вакцинація або ПЛР-тест

Угорщина

Вакцинація або ПЛР-тест + тест після прибуття

Грузія,

Кіпр.

Вакцинація або сертифікат про одужання, або ПЛР-тест

Ірландія.

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