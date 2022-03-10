Ще більше металобрухту. Генштаб опублікував втрати РФ на ранок 15-го дня вторгнення

Наші захисники розбили колону окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.03 орієнтовно становлять:

особового складу – понад 12 000 осіб;

танків – 335 од.;

бойових броньованих машин – 1105 од.;

артилерійських систем – 123 од.;

РСЗВ – 56 од.;

засоби ППО – 29 од.;

літаків – 49 од.;

гелікоптерів – 81 од.;

автомобільної техніки – 526 од.;

кораблі/катери – 3 од.;

цистерн з ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Росія втратила більше авіатехніки, ніж за останні 30 років

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про те, що російські війська зазнають величезних втрат.

"Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні. Але вони ще мають достатньо машин для вбивства", – сказав Зеленський.

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Аваков підрахував втрати військових РФ

Втрати військових РФ, що беруть участь в агресії, – близько 50 635 осіб. Про це написав колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Telegram. З них близько 12 тисяч убитими, а решта – пораненими і такими, що втратили боєздатність. Усього для вторгнення було задіяно угруповання близько 200 тисяч окупантів.