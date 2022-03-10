Ще більше металобрухту. Генштаб опублікував втрати РФ на ранок 15-го дня вторгнення

Наші захисники розбили колону окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.03 орієнтовно становлять:
- особового складу – понад 12 000 осіб;
- танків – 335 од.;
- бойових броньованих машин – 1105 од.;
- артилерійських систем – 123 од.;
- РСЗВ – 56 од.;
- засоби ППО – 29 од.;
- літаків – 49 од.;
- гелікоптерів – 81 од.;
- автомобільної техніки – 526 од.;
- кораблі/катери – 3 од.;
- цистерн з ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Росія втратила більше авіатехніки, ніж за останні 30 років
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про те, що російські війська зазнають величезних втрат.
"Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні. Але вони ще мають достатньо машин для вбивства", – сказав Зеленський.
Аваков підрахував втрати військових РФ
Втрати військових РФ, що беруть участь в агресії, – близько 50 635 осіб. Про це написав колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Telegram. З них близько 12 тисяч убитими, а решта – пораненими і такими, що втратили боєздатність. Усього для вторгнення було задіяно угруповання близько 200 тисяч окупантів.