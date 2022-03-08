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Росія у війні з Україною втратила більше авіатехніки, ніж за останні 30 років – Зеленський

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 березня, 12:48
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Володимир Зеленський заявив, що смерть українців буде на совісті Росії
Зеленський записав відеозвернення до українців
Зеленський записав відеозвернення до українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про те, яка зараз ситуація в Україні. Він зазначив, що російські війська зазнають величезних втрат і США і НАТО, як і раніше, не закривають небо, це, у свою чергу, могло б складати війну в нашій країні.

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"Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні. Але в них ще достатньо машин для вбивства. Ще достатньо ракет для терору. Ще достатньо п'ятисоткілограмових бомб. Щоб скидати їх на Чернігів та Київ. Одеса та Харків. Полтава та Житомир. На десятки та десятки українських міст. На мільйони та мільйони мирних людей", – сказав він.

Також президент зазначив, що 13 днів Україна чує обіцянки, що ось-ось буде допомога, що скоро передадуть літаки.

"Вина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та в заблокованих містах – безумовно, у російській державі. На російських військових. Вина – на окупантах. Але відповідальність за це – і на тих, хто вже 13 днів не може прийняти десь. там на Заході, десь у кабінетах очевидно необхідне рішення. На тих, хто ще не убезпечив українське небо", – наголосив президент.

Зеленський сказав, що Україні зараз життєво необхідна протиракетна оборона, окрім цього, багато міст та їхні мешканці на межі.

"Сотні та сотні тисяч людей у містах на межі між життям та смертю. Буквально. А не так, як звучить у коментарях політиків про надання Україні життєво необхідної бойової авіації. Життєво необхідна протиракетна оборона. Життєво потрібно! Ми чули багато упевнень та бачили багато умовлянь "Особливо, про створення гуманітарних коридорів. Щоб врятувати наших громадян у Маріуполі. Але вони не спрацювали. Усі не спрацювали. Поки що. І у мене немає більше часу чекати. Це окупанти хочуть, щоб наші люди вмирали. Не ми. Ми відправили" колони з гуманітарною допомогою до Маріуполя. Там все потрібно! Ми відправили транспорт для порятунку людей. Водії все розуміють. Це герої. Хоробрі люди!", – сказав президент.

Вперше з часів нацистів: у Маріуполі від зневоднення померла дитина

У ході війни Російської Федерації проти України у Маріуполі від зневоднення померла дитина. Російські окупанти заблокували місто і свідомо виснажують його.

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13-й день війни в Україні

Окупанти продовжують зазнавати розгромних втрат, намагаючись захопити українські землі. Генштаб ЗСУ опублікував загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.03 .

Темп просування військ ворога суттєво сповільнився . Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у рамках Південної, Східної та Північної операційних зон за певними рубежами.

На територіях, тимчасово зайнятих російськими окупантами, широко фіксуються факти, пограбування, насильницькі дії щодо місцевих жителів, захоплення цивільних приміщень, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій у густонаселених районах та об'єктах цивільної інфраструктури.

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У Київській області понад півтора десятки населених пунктів виявилися відрізані від світу , людям потрібен коридор для доставки продуктів та ліків Коридору потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.

З моменту російського вторгнення 24 лютого з України поїхали 1735068 громадян.

У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". По його словам, більше 90 будинків у Мелітополі зруйновано в результаті обстрілів та боїв.

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