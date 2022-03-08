Росія у війні з Україною втратила більше авіатехніки, ніж за останні 30 років – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що смерть українців буде на совісті Росії

Зеленський записав відеозвернення до українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про те, яка зараз ситуація в Україні. Він зазначив, що російські війська зазнають величезних втрат і США і НАТО, як і раніше, не закривають небо, це, у свою чергу, могло б складати війну в нашій країні.

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"Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні. Але в них ще достатньо машин для вбивства. Ще достатньо ракет для терору. Ще достатньо п'ятисоткілограмових бомб. Щоб скидати їх на Чернігів та Київ. Одеса та Харків. Полтава та Житомир. На десятки та десятки українських міст. На мільйони та мільйони мирних людей", – сказав він.

Також президент зазначив, що 13 днів Україна чує обіцянки, що ось-ось буде допомога, що скоро передадуть літаки.

"Вина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та в заблокованих містах – безумовно, у російській державі. На російських військових. Вина – на окупантах. Але відповідальність за це – і на тих, хто вже 13 днів не може прийняти десь. там на Заході, десь у кабінетах очевидно необхідне рішення. На тих, хто ще не убезпечив українське небо", – наголосив президент.

Зеленський сказав, що Україні зараз життєво необхідна протиракетна оборона, окрім цього, багато міст та їхні мешканці на межі.

"Сотні та сотні тисяч людей у містах на межі між життям та смертю. Буквально. А не так, як звучить у коментарях політиків про надання Україні життєво необхідної бойової авіації. Життєво необхідна протиракетна оборона. Життєво потрібно! Ми чули багато упевнень та бачили багато умовлянь "Особливо, про створення гуманітарних коридорів. Щоб врятувати наших громадян у Маріуполі. Але вони не спрацювали. Усі не спрацювали. Поки що. І у мене немає більше часу чекати. Це окупанти хочуть, щоб наші люди вмирали. Не ми. Ми відправили" колони з гуманітарною допомогою до Маріуполя. Там все потрібно! Ми відправили транспорт для порятунку людей. Водії все розуміють. Це герої. Хоробрі люди!", – сказав президент.

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