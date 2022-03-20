Якщо Путін правда вірить у "неонацистів" в уряді України, це дуже небезпечно – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський сказав, що не може серйозно сприймати заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що в "українському уряді повно неонацистів".

Про це він повідомив CNN.

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Крім цього, Зеленський назвав ці заяви "сміховинними".

Путін у бульбашці

За словами президента України, Путін перебуває в інформаційній бульбашці. Також Зеленський заявив, що подібні висловлювання російського президента турбують його – щодо того, на що Путін здатний:

"Я нічого не боюся, крім людей, але факт у тому, що якщо він (Путін. – Ред.) серйозно ставиться до цієї заяви, то може бути здатний на дуже жахливі кроки. Тому що це означатиме, що це не гра для нього, він дійсно вірить у це. Якщо це не гра, то ми просто продовжимо з цим боротися".

/ Фото: Getty Images

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Крім цього, Зеленський сказав, що якщо Путін бачить ознаки неонацистів в Україні, то виникає багато запитань, на що "ще він здатний заради своїх амбіцій, заради своєї "місії".

Також президент України назвав висловлювання Володимира Путіна "дуже страшними та небезпечними".

Слова Путіна

3 березня Володимир Путін заявив постійним членам Радбезу РФ, що російські війська "воюють в Україні з неонацистами, яким допомагають закордонні найманці, зокрема і з Близького Сходу".

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"Те, що ми воюємо саме з неонацистами, показує сам перебіг бойових дій", – сказав він.

Нагадаємо, американська розвідка повідомила, що Володимир Путін страждає на мозковий розлад, який спричинений деменцією, хворобою Паркінсона або так званою стероїдною люттю, що виникла внаслідок лікування раку стероїдами.

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