Путін страждає на мозковий розлад, спричинений раком – Daily Mail

У президента РФ може виникати "стероїдна лють" внаслідок лікування раку стероїдами

Рішення російського президента про вторгнення в Україну може бути спричинене погіршенням здоров'я. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Російської Федерації Володимир Путін страждає на мозковий розлад, спричинений деменцією, хворобою Паркінсона або так званою стероїдною люттю, що виникла внаслідок лікування раку стероїдами. Про це йдеться у доповіді американської розвідки, передає Daily Mail.

Зазначається, що високопосадовці розвідувального альянсу "П'ять очей", до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та Сполучені Штати, вважають, що є фізіологічне пояснення рішення російського президента вторгнутися в Україну, яке викликає загальне невдоволення.

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Як інформує видання, у розвідувальному альянсі зазначають, що цю інформацію підтверджують джерела в Кремлі. За словами інформаторів, саме з погіршенням здоров'я 69-річного президента РФ пов'язана його "все більш безладна поведінка" у поєднанні з "роздутою зовнішністю" на недавніх кадрах на ТБ та абсурдна дистанція, яку Путін уперто тримає від відвідувачів Кремля.

"За останні п'ять років у прийнятті рішень Путіна відбулися помітні зміни. Оточення дедалі частіше помічає зміни у переконливості та ясності того, що він говорить, і в тому, як він сприймає довколишній світ", – йдеться у статті.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, які "діагнози" ставили Володимиру Путіну за останні роки.

Також ми повідомляли, що у Росії написали звернення про імпічменті Путіну.