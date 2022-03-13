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У Росії написали звернення про імпічмент Путіну

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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13 березня, 13:41
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Російський народ не підтримує дії влади
У Росії вимагають відставки Путіна Фото: колаж "Сьогодні"
У Росії вимагають відставки Путіна Фото: колаж "Сьогодні"

Російський громадський та політичний діяч, президент фонду "Перспектива" Леонід Гозман звернувся до депутатів Федеральних Зборів РФ з вимогою розпочати процедуру усунення з посади президента Росії Володимира Путіна. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook у неділю, 13 березня.

За його словами, у Росії щодня відбуваються акції протестів, проте їх учасників одразу заарештовують. Гозман стверджує, що російський народ не підтримує дії влади.

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"Я не піду на сьогоднішню акцію, бо я вже мав суди за такі ж речі: якщо вони зловлять мене сьогодні – це вже в'язниця. Але сьогодні я опублікував звернення про імпічмент президента Путіна", – сказав Гозман в ефірі національного телемарафону.

У своєму зверненні до депутатів політичний діяч наголосив на необхідності термінового усунення Путіна від посади глави російської держави, яку він займає.

"Я, Гозман Леонід Якович, вимагаю від депутатів Федеральних Зборів РФ негайно розпочати за передбаченими Конституцією РФ процедурами процес усунення з посади президента РФ В.В.Путіна", – написав Гозман.

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Він також додав, що розуміє, що депутати не виконують його вимог, хоча "саме в цьому полягає їхній обов'язок".

Гозман також підкреслив, що в тексті його звернення відсутні ознаки дискредитації Збройних сил РФ, а також висловлення неповаги до влади в непристойній формі, що заборонено законом.

"Інформую, крім того, що за публікацію цього тексту я не отримував ні винагороди, ні обіцянки винагороди у будь-якій формі від зарубіжних чи російських громадян та організацій", – підсумував Гозман.

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Раніше колишній голова МЗС Росії Андрій Козирєв заявив, що президент Росії Володимир Путін може бути відсторонений від влади своїм оточенням у Кремлі.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що, за словами опозиціонера Михайла Ходорковського, для масових протестів проти Путіна росіянам потрібно не менше двох тижнів.

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