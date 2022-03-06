Для масових протестів проти Путіна росіянам потрібно щонайменше два тижні — опозиціонер Ходорковський

Жителям РФ добре "промивають" мізки

Ходорковський зазначив, що це не війна Путіна проти України, а спроба звільнити український народ від вигаданих Путіним "нациків" та "бандерівців"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Опозиціонер Михайло Ходорковський заявив, що для масових протестів проти Путіна росіянам потрібно щонайменше два тижні.

Про це він сказав у ефірі каналу "Україна 24" під час інформаційного телемарафону

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Головні тези Ходорковського

За кілька днів мозок людей не повернеш після пропаганди.

Величезна кількість громадян РФ переконана, що це не війна з Україною, а спроба "звільнити" український народ від вигаданих Путіним "нациків" та "бандерівців". Люди у це свято вірять.

Санкції проти РФ серйозно сприяють просвітленню мозку. І валюта стала коштувати набагато дорожче. Вже почався рух цінників на полицях. Люди починають ставити запитання.

Скільки часу потрібно, щоб люди очухалися? Не менше ніж два тижні.

Вже погрожують відключенням інтернету.

Багато харків'ян, які втратили будинки через обстріли, поїдуть до родичів у Росію і почнуть розповідати, що там насправді.

Україна закликала посилити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ розірвати усі зв'язки із РФ.

"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальну шкоду цивільному населенню: бомбардує житлові квартали та критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції мають посилитися", – сказав він.

За його словами, зараз необхідно відключити Ощадбанк від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, а також криптлазівки.

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