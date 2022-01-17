Якщо РФ розпочне вторгнення. Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття

Де ховатися і що брати з собою у разі НП / Фото: Колаж: Сьогодні

Після масштабної кібератаки на українські сайти у країні дедалі частіше говорять про можливе вторгнення РФ. На випадок НП людина повинна мати свою "тривожну валізу" і знати, де знаходиться найближче бомбосховище.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Якщо на вулиці звучить сигнал "Увага всім" (завивання сирени, уривчасті гудки підприємств, сигнали транспортних засобів) – потрібно негайно включити радіо чи телевізор та слухати подальші вказівки. Якщо ж у цей час ви знаходитесь на вулиці – швидко зайдіть до закладу, де є радіо чи телевізор.

Де шукати бомбосховища?

В Україні укриття на випадок НП можуть бути розташовані у підвалах будинків, паркінгах, спеціальних приміщеннях на підприємствах, тощо У бомбосховище можуть перетворити навіть метрополітен.

Адреси всіх захисних споруд зібрали до інтерактивної карти. Також знайти укриття можна за вказівками на вулицях.

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Що має бути у "тривожній валізі"

1. Документи

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Окрім оригіналів варто запакувати і копії важливих документів – паспорта, прав водія, документів на нерухомість та автомобіль. Усе необхідно запакувати в поліетилен. Гроші з карток краще перевести в готівку і взяти з собою.

2. Для зв'язку:

блокнот, ручка, перелік важливих номерів;

павербанки, зарядки;

радіоприймач на батарейках;

карта місцевості.

3. Одяг:

два комплекти нижньої білизни, дві пари звичайних шкарпеток, шкарпетки із вовни;

штани, куртка, каремати та спальні мішки;

сорочка або кофта, плащ-дощовик, шапка, рукавички, шарф та зручне взуття;

нитки, голки.

4. Їжа та посуд:

металеві казанок, фляга, ложка та чашка;

питна вода з розрахунком на 1-2 дні (3 літри води на людину на добу), по можливості ці запаси треба час від часу оновлювати;

запас їжі на кілька днів: висококалорійні солодощі (чорний шоколад з горіхами, льодяники), тушонка, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Також можна взяти крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.

5. Медицина та гігієна:

зубна щітка та паста, мило, рушник, туалетний папір, пару пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;

активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальний), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії). Також потрібно взяти ліки, які ви приймаєте регулярно.

сухий та медичний спирт, антисептик, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;

засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із фіксатором; пластирі; атравматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому;

великий шматок тканини, де можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци.

Також потрібно мати контакти власних лікарів та рецепти ліків.

Що ще варто взяти:

Компас,

намет,

годинник (краще водонепроникний),

поліуретановий килимок,

спальник.

ліхтарик,

ніж,

сірники,

сокира,

пару

запальничка,

пара сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів,

свічки,

рулон широкого скотчу.

Загроза вторгнення РФ

В Україні все частіше говорять про те, що РФ може розпочати вторгнення в Україну та широкомасштабну війну. Зокрема, тема стала на слуху після таких інцидентів: