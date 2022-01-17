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Якщо РФ розпочне вторгнення. Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття

Тетяна Очеретяна
17 січня, 07:00
"Сьогодні" склали чіткий перелік речей, які потрібно взяти з собою у разі НП, а також знайшли карти з розташуванням бомбосховищ

Де ховатися і що брати з собою у разі НП / Фото: Колаж: Сьогодні

Після масштабної кібератаки на українські сайти у країні дедалі частіше говорять про можливе вторгнення РФ. На випадок НП людина повинна мати свою "тривожну валізу" і знати, де знаходиться найближче бомбосховище.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Якщо на вулиці звучить сигнал "Увага всім" (завивання сирени, уривчасті гудки підприємств, сигнали транспортних засобів) – потрібно негайно включити радіо чи телевізор та слухати подальші вказівки. Якщо ж у цей час ви знаходитесь на вулиці – швидко зайдіть до закладу, де є радіо чи телевізор.

Де шукати бомбосховища?

В Україні укриття на випадок НП можуть бути розташовані у підвалах будинків, паркінгах, спеціальних приміщеннях на підприємствах, тощо У бомбосховище можуть перетворити навіть метрополітен.

Адреси всіх захисних споруд зібрали до інтерактивної карти. Також знайти укриття можна за вказівками на вулицях.

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Що має бути у "тривожній валізі"

1. Документи

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Окрім оригіналів варто запакувати і копії важливих документів – паспорта, прав водія, документів на нерухомість та автомобіль. Усе необхідно запакувати в поліетилен. Гроші з карток краще перевести в готівку і взяти з собою.

2. Для зв'язку:

  • блокнот, ручка, перелік важливих номерів;
  • павербанки, зарядки;
  • радіоприймач на батарейках;
  • карта місцевості.

3. Одяг:

  • два комплекти нижньої білизни, дві пари звичайних шкарпеток, шкарпетки із вовни;
  • штани, куртка, каремати та спальні мішки;
  • сорочка або кофта, плащ-дощовик, шапка, рукавички, шарф та зручне взуття;
  • нитки, голки.

4. Їжа та посуд:

  • металеві казанок, фляга, ложка та чашка;
  • питна вода з розрахунком на 1-2 дні (3 літри води на людину на добу), по можливості ці запаси треба час від часу оновлювати;
  • запас їжі на кілька днів: висококалорійні солодощі (чорний шоколад з горіхами, льодяники), тушонка, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Також можна взяти крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.

5. Медицина та гігієна:

  • зубна щітка та паста, мило, рушник, туалетний папір, пару пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;
  • активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальний), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії). Також потрібно взяти ліки, які ви приймаєте регулярно.
  • сухий та медичний спирт, антисептик, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;
  • засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із фіксатором; пластирі; атравматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому;
  • великий шматок тканини, де можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци.

Також потрібно мати контакти власних лікарів та рецепти ліків.

Що ще варто взяти:

  • Компас,
  • намет,
  • годинник (краще водонепроникний),
  • поліуретановий килимок,
  • спальник.
  • ліхтарик,
  • ніж,
  • сірники,
  • сокира,
  • пару
  • запальничка,
  • пара сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів,
  • свічки,
  • рулон широкого скотчу.

Загроза вторгнення РФ

В Україні все частіше говорять про те, що РФ може розпочати вторгнення в Україну та широкомасштабну війну. Зокрема, тема стала на слуху після таких інцидентів:

  • Вночі з 13 на 14 січня провели масову кібератаку на веб-сайти державних структур України. Загалом постраждали близько 70 сайтів. Влада вже заявила, що за цим може стояти РФ. За допомогою кібератаки країна-агресор хоче посіяти хаос серед українців та дестабілізувати ситуацію.
  • 14 січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.
  • Після цього, 15 січня, у Горлівці на хімзаводі "Стирол" стався витік аміаку. Розвідка вважає, що це може бути приводом для вторгнення Росії.
    "Викликана діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин", – йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.