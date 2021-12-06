Чи є в Україні небезпечний штам "Омікрон"? Відповідь МОЗ

В Україні оновлюватимуть інформацію про новий штам "Омікрон". Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на понеділок, 6 грудня, в Україні не знайшли випадки штаму коронавірусу "Омікрон". У МОЗ заявили, що оновлюватимуть цю інформацію.
Про це йдеться на "Урядовому порталі".
"Омікрону" в Україні не виявили
Як повідомили у МОЗ, випадки штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні поки що не зафіксували. Міністерство оновлюватиме інформацію.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав завдання міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку щоденно оновлювати інформацію щодо нового штаму "Омікрон".
Як захистити себе від "Омікрону"?
Як і щодо раніше відомих мутацій, ефективними профілактичними заходами проти "Омікрону" залишаються: використання захисних масок, відстеження контактів та дотримання дистанції.
Симптоми зараження "Омікроном"
Лікар із ПАР, де вперше виявили новий штам, Анжеліка Кутзі однією з перших розповіла про симптоми зараження "Омікроном":
- пацієнти скаржилися на сильну втому;
- у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс та високу температуру;
- у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.
За її словами, новий штам найбільше вражає молодь. "Омікрон" може стати небезпечнішим за "Дельту". Також неясно, чи захистить від COVID-19, викликаного цим штамом, наявна у світі та Україні вакцина.
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"Омікрон" наближається до України. Розповідаємо все про небезпечний штам